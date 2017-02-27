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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 гру, 2023 01:08
Zebra написав: 75stasstas75 написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.
Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.
Угу, продолжают, особенно в тех же количествах, ну сиди мечтай дальше про 34 в розовых очках, душ для тебя будет ну очень холодным, совсем скоро, как это не прискорбно.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 02:42
Zebra написав: 75stasstas75 написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.
Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
Из аэропорта "Борисполь" вылетел еще один самолет: тест "политики давать тягача".
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Додано: Сер 20 гру, 2023 05:51
Игорь Алексеевич написав: 75stasstas75 написав:
Аленей уже загнали, в гривну, если в следующем году курс будет 41-43 это можно считать что все более менее в порядке, хотя поводов для такого оптимизма почти нет, помощь будет, но будет урезана существенно, это очевидно, со всеми вытекающими.
Мы всегда ждём того, чего не бывает. Очень быстро все забыли как в прошлом году в это время писали про курс 50. А он с 39,20 опустился к лету к 37,20
Тогда помощь лилась рекой. Теперь затягиваем пояса, взлетаем.
В понедельник отнес синий 37.75... переночевал с гривной
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Proofy
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Додано: Сер 20 гру, 2023 08:35
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
Может предскажете летом 2024 доллар по 34?)
34 вже зарезервовано за Зеброю
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Додано: Сер 20 гру, 2023 09:02
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав: 75stasstas75 написав:
Аленей уже загнали, в гривну, если в следующем году курс будет 41-43 это можно считать что все более менее в порядке, хотя поводов для такого оптимизма почти нет, помощь будет, но будет урезана существенно, это очевидно, со всеми вытекающими.
Мы всегда ждём того, чего не бывает. Очень быстро все забыли как в прошлом году в это время писали про курс 50. А он с 39,20 опустился к лету к 37,20
В понедельник отнес синий 37.75... переночевал с гривной
ещё можете выйти в ноль...
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Додано: Сер 20 гру, 2023 09:04
Zochan написав:
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
Может предскажете летом 2024 доллар по 34?)
34 вже зарезервовано за Зеброю
А такі прогнози крута річ. Наприклад, забацати якусь к-ть обліковок і видавати по кожній з них якісь парадоксальні прогнози - типа 34 чи 54. І є шанс, що десь вистрілить і всі подумають ото геніальний пророк.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 09:16
Zebra написав:
Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать.
Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.
Не продолжают. Поменьше читайте Труху.
Американская помощь на 2024 год зависла. Там $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки. Вы верите, что ее дадут или дадут в полном объеме? Я - нет.
Программа МВФ завязана на эту помощь, нет помощи - пересмотр программы, требования провести секвестр бюджета, урезать соц.выплаты. И конечно никто не даст согласия на финансирование бюджета напрямую из НБУ через облигации.
Нет денег МВФ - нет всех остальных денег от партнеров. МВФ - маркер.
Европейская помощь 50 млрд на 2024-2027 годы зависла. Рассказы "экспертов", что деньги будут выделены от каждой из 26 стран отдельно разобьются об реальность и выборы. Половина стран откажутся выделять деньги, так как это невозможно объяснить избирателям, зачем финансировать коррумпированную страну, которая воюет не пойми зачем и отказывается идти на переговоры.
Мы летим в стену не только на фронте, уже в январе ЗВР начнут таять бешеными темпами. Пристегнитесь.
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