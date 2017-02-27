Игорь Алексеевич написав:Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.
Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.
Угу, продолжают, особенно в тех же количествах, ну сиди мечтай дальше про 34 в розовых очках, душ для тебя будет ну очень холодным, совсем скоро, как это не прискорбно.
Игорь Алексеевич написав:Сейчас уже совсем другие условия чем в прошлом году, помощи будет реально меньше, это абсолютно очевидно, сливать все звр нбу тоже не будет, так что рекомендую забыть про 37, не, ну если хочется верить в несбыточное - мечтайте дальше о 37, один тут вообще про 34 мечтает, бывает и такое.
Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной… Из аэропорта "Борисполь" вылетел еще один самолет: тест "политики давать тягача".
75stasstas75 написав:Аленей уже загнали, в гривну, если в следующем году курс будет 41-43 это можно считать что все более менее в порядке, хотя поводов для такого оптимизма почти нет, помощь будет, но будет урезана существенно, это очевидно, со всеми вытекающими.
Мы всегда ждём того, чего не бывает. Очень быстро все забыли как в прошлом году в это время писали про курс 50. А он с 39,20 опустился к лету к 37,20
Тогда помощь лилась рекой. Теперь затягиваем пояса, взлетаем. В понедельник отнес синий 37.75... переночевал с гривной
75stasstas75 написав:Аленей уже загнали, в гривну, если в следующем году курс будет 41-43 это можно считать что все более менее в порядке, хотя поводов для такого оптимизма почти нет, помощь будет, но будет урезана существенно, это очевидно, со всеми вытекающими.
Мы всегда ждём того, чего не бывает. Очень быстро все забыли как в прошлом году в это время писали про курс 50. А он с 39,20 опустился к лету к 37,20
В понедельник отнес синий 37.75... переночевал с гривной
А такі прогнози крута річ. Наприклад, забацати якусь к-ть обліковок і видавати по кожній з них якісь парадоксальні прогнози - типа 34 чи 54. І є шанс, що десь вистрілить і всі подумають ото геніальний пророк.
Zebra написав:Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.
Не продолжают. Поменьше читайте Труху.
Американская помощь на 2024 год зависла. Там $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки. Вы верите, что ее дадут или дадут в полном объеме? Я - нет.
Программа МВФ завязана на эту помощь, нет помощи - пересмотр программы, требования провести секвестр бюджета, урезать соц.выплаты. И конечно никто не даст согласия на финансирование бюджета напрямую из НБУ через облигации.
Нет денег МВФ - нет всех остальных денег от партнеров. МВФ - маркер.
Европейская помощь 50 млрд на 2024-2027 годы зависла. Рассказы "экспертов", что деньги будут выделены от каждой из 26 стран отдельно разобьются об реальность и выборы. Половина стран откажутся выделять деньги, так как это невозможно объяснить избирателям, зачем финансировать коррумпированную страну, которая воюет не пойми зачем и отказывается идти на переговоры.
Мы летим в стену не только на фронте, уже в январе ЗВР начнут таять бешеными темпами. Пристегнитесь.
Vert написав:Американская помощь на 2024 год зависла. Там $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки. Вы верите, что ее дадут или дадут в полном объеме? Я - нет.
Программа МВФ завязана на эту помощь, нет помощи - пересмотр программы, требования провести секвестр бюджета, урезать соц.выплаты. И конечно никто не даст согласия на финансирование бюджета напрямую из НБУ через облигации.
Нет денег МВФ - нет всех остальных денег от партнеров. МВФ - маркер.
Европейская помощь 50 млрд на 2024-2027 годы зависла. Рассказы "экспертов", что деньги будут выделены от каждой из 26 стран отдельно разобьются об реальность и выборы. Половина стран откажутся выделять деньги, так как это невозможно объяснить избирателям, зачем финансировать коррумпированную страну, которая воюет не пойми зачем и отказывается идти на переговоры.
Абсолютна суцільна брехня! Чіткі російські наративи і написані відповідною мовою. Особливо бісить виділене. Ви досі не зрозуміли чому Україна воює? Допомога ще толком не зависла, а кацапи вже роздмухують на свій лад. Інфовійна як вона є. Беріть інформацію від перших осіб держави, а не від ворожого іпсо. Вчора на пресконференції Зе озвучив цифри по грошам на 2024 рік. Зеленський назвав обсяги допомоги, яку задекларували країни-партнери на 2024 рік: Бельгія — 1,7 млрд. Данія — 4,2 млрд. Корея — 2,3 млрд. Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів. Норвегія — 7,5 млрд. Франція — 2 млрд. Німеччина — 8 млрд. Швеція — понад 500 млн. Японія — багатомільярдна допомога.(уточню - 4,5 млрд.+) Суми включають економічну, військову та гуманітарну допомогу. «Багаторічна, довгострокова допомога на різні цілі, говорить про те, що партнери нас не підведуть. Я впевнений в них»,— сказав президент. https://chas.news/news/preskonferentsiy ... ovlyuetsya