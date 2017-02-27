Додано: Сер 20 гру, 2023 09:16

Zebra написав: Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%. Деньги доноры продолжают наливать. Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей. Да, да. Совсем другие условия. ЗВР на исторических максимумах. Рост экономики 5%.Не тешьте себя иллюзиями, для слома этого тренда нужны новые потрясения. Майдан-3 или вторжение бульбашей.

Не продолжают. Поменьше читайте Труху.Американская помощь на 2024 год зависла. Там $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки. Вы верите, что ее дадут или дадут в полном объеме? Я - нет.Программа МВФ завязана на эту помощь, нет помощи - пересмотр программы, требования провести секвестр бюджета, урезать соц.выплаты. И конечно никто не даст согласия на финансирование бюджета напрямую из НБУ через облигации.Нет денег МВФ - нет всех остальных денег от партнеров. МВФ - маркер.Европейская помощь 50 млрд на 2024-2027 годы зависла. Рассказы "экспертов", что деньги будут выделены от каждой из 26 стран отдельно разобьются об реальность и выборы. Половина стран откажутся выделять деньги, так как это невозможно объяснить избирателям, зачем финансировать коррумпированную страну, которая воюет не пойми зачем и отказывается идти на переговоры.Мы летим в стену не только на фронте, уже в январе ЗВР начнут таять бешеными темпами. Пристегнитесь.