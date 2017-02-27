Vert написав:Американская помощь на 2024 год зависла. Там $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки. Вы верите, что ее дадут или дадут в полном объеме? Я - нет.
Программа МВФ завязана на эту помощь, нет помощи - пересмотр программы, требования провести секвестр бюджета, урезать соц.выплаты. И конечно никто не даст согласия на финансирование бюджета напрямую из НБУ через облигации.
Нет денег МВФ - нет всех остальных денег от партнеров. МВФ - маркер.
Европейская помощь 50 млрд на 2024-2027 годы зависла. Рассказы "экспертов", что деньги будут выделены от каждой из 26 стран отдельно разобьются об реальность и выборы. Половина стран откажутся выделять деньги, так как это невозможно объяснить избирателям, зачем финансировать коррумпированную страну, которая воюет не пойми зачем и отказывается идти на переговоры.
Абсолютна суцільна брехня! Чіткі російські наративи і написані відповідною мовою. Особливо бісить виділене. Ви досі не зрозуміли чому Україна воює? Допомога ще толком не зависла, а кацапи вже роздмухують на свій лад. Інфовійна як вона є. Беріть інформацію від перших осіб держави, а не від ворожого іпсо. Вчора на пресконференції Зе озвучив цифри по грошам на 2024 рік. Зеленський назвав обсяги допомоги, яку задекларували країни-партнери на 2024 рік: Бельгія — 1,7 млрд. Данія — 4,2 млрд. Корея — 2,3 млрд. Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів. Норвегія — 7,5 млрд. Франція — 2 млрд. Німеччина — 8 млрд. Швеція — понад 500 млн. Японія — багатомільярдна допомога.(уточню - 4,5 млрд.+) Суми включають економічну, військову та гуманітарну допомогу. «Багаторічна, довгострокова допомога на різні цілі, говорить про те, що партнери нас не підведуть. Я впевнений в них»,— сказав президент. https://chas.news/news/preskonferentsiy ... ovlyuetsya
Заграница нам поможет, Запад с нами! Обязательства это не одно и тоже что помощь в достаточном объеме. В противовес этому в элементарном вопросе в сравнении с остальным
Зеленский надеется, что новое правительство Польши снимет блокаду границы
fler написав:Зеленський назвав обсяги допомоги, яку задекларували країни-партнери на 2024 рік: Бельгія — 1,7 млрд. Данія — 4,2 млрд. Корея — 2,3 млрд. Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів. Норвегія — 7,5 млрд. Франція — 2 млрд. Німеччина — 8 млрд. Швеція — понад 500 млн. Японія — багатомільярдна допомога.(уточню - 4,5 млрд.+)
яка смачна зе-лапша. якщо винирнути зі світу рожевих поні і полосатих єдинорогів: Бельгія - цей фонд, який ще навіть не створений, планує колись отримати прибуток і щось з цього прибутку можливо дадуть нам. Данія - брехня, факт 1 млрд. в рік. Корея - брехня, 300 млн. на 2024. Норвегія - брехня, факт 1,5 млрд в рік. Франція - байка від шмигаля за квітень 2023 року, факти невідомі. Німеччина - фактично єдина правда, це виключно військова допомога, яка нам дуже необхідна. Але по тим же снарядам виконання плану в 2023 десь 30%. Японія - 1 мрлд ми ВЖЕ проїдаємо прямо зараз (кредит світового банку за рахунок японії в грудні 2023), решта - буде обговорюватись в лютому 2024 р.
Кабмін скоротив потребу у зовнішньому фінансуванні на $3,7 млрд
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2024 рік зменшилась з $41 млрд до 37,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. Як Мінфін шукає кошти
Це стало можливим завдяки максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів, зазначається в релізі. Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка.
Зі слів міністра, оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, а от у фінансуванні соціальної сфери в уряді розраховують на допомогу від міжнародних партнерів.
Марченко також зазначив, що за 2023 рік вдалося залучити вже понад $39 млрд зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько $42,3 млрд.
Ситуація з фінансуванням на 2024 рік
Нагадаємо, що в український бюджет на 2024 рік заклали $41 млрд зовнішнього фінансування. Уряд наразі домовився про надходження менше третини від цієї суми — це пільгові кредити від Японії та Британії, а також транші від МВФ.
Україна також веде переговори про залучення коштів з Канадою, Норвегією та Південною Кореєю. Однак ці позики не порівняти з фінансуванням, яке Мінфін очікує отримати від найбільших донорів — США та ЄС, але наразі процес блокують в американському Конгресі республіканці, а в Європі Угорщина наклала вето на виділення 50 млрд євро для України.