RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11030110311103211033>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:00

  fler написав:
  Vert написав:Американская помощь на 2024 год зависла. Там $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки. Вы верите, что ее дадут или дадут в полном объеме? Я - нет.

Программа МВФ завязана на эту помощь, нет помощи - пересмотр программы, требования провести секвестр бюджета, урезать соц.выплаты. И конечно никто не даст согласия на финансирование бюджета напрямую из НБУ через облигации.

Нет денег МВФ - нет всех остальных денег от партнеров. МВФ - маркер.

Европейская помощь 50 млрд на 2024-2027 годы зависла. Рассказы "экспертов", что деньги будут выделены от каждой из 26 стран отдельно разобьются об реальность и выборы. Половина стран откажутся выделять деньги, так как это невозможно объяснить избирателям, зачем финансировать коррумпированную страну, которая воюет не пойми зачем и отказывается идти на переговоры.

Абсолютна суцільна брехня! Чіткі російські наративи і написані відповідною мовою. Особливо бісить виділене. Ви досі не зрозуміли чому Україна воює?
Допомога ще толком не зависла, а кацапи вже роздмухують на свій лад. Інфовійна як вона є. Беріть інформацію від перших осіб держави, а не від ворожого іпсо.
Вчора на пресконференції Зе озвучив цифри по грошам на 2024 рік.
Зеленський назвав обсяги допомоги, яку задекларували країни-партнери на 2024 рік:
Бельгія — 1,7 млрд.
Данія — 4,2 млрд.
Корея — 2,3 млрд.
Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів.
Норвегія — 7,5 млрд.
Франція — 2 млрд.
Німеччина — 8 млрд.
Швеція — понад 500 млн.
Японія — багатомільярдна допомога.(уточню - 4,5 млрд.+)
Суми включають економічну, військову та гуманітарну допомогу.
«Багаторічна, довгострокова допомога на різні цілі, говорить про те, що партнери нас не підведуть. Я впевнений в них»,— сказав президент. https://chas.news/news/preskonferentsiy ... ovlyuetsya

Заграница нам поможет, Запад с нами!
Обязательства это не одно и тоже что помощь в достаточном объеме.
В противовес этому в элементарном вопросе в сравнении с остальным
Зеленский надеется, что новое правительство Польши снимет блокаду границы

Занавес.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 647
З нами з: 31.07.19
Подякував: 413 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:12

  fler написав:Зеленський назвав обсяги допомоги, яку задекларували країни-партнери на 2024 рік:
Бельгія — 1,7 млрд.
Данія — 4,2 млрд.
Корея — 2,3 млрд.
Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів.
Норвегія — 7,5 млрд.
Франція — 2 млрд.
Німеччина — 8 млрд.
Швеція — понад 500 млн.
Японія — багатомільярдна допомога.(уточню - 4,5 млрд.+)

яка смачна зе-лапша.
якщо винирнути зі світу рожевих поні і полосатих єдинорогів:
Бельгія - цей фонд, який ще навіть не створений, планує колись отримати прибуток і щось з цього прибутку можливо дадуть нам.
Данія - брехня, факт 1 млрд. в рік.
Корея - брехня, 300 млн. на 2024.
Норвегія - брехня, факт 1,5 млрд в рік.
Франція - байка від шмигаля за квітень 2023 року, факти невідомі.
Німеччина - фактично єдина правда, це виключно військова допомога, яка нам дуже необхідна. Але по тим же снарядам виконання плану в 2023 десь 30%.
Японія - 1 мрлд ми ВЖЕ проїдаємо прямо зараз (кредит світового банку за рахунок японії в грудні 2023), решта - буде обговорюватись в лютому 2024 р.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.05.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щось затихла хвиля з "поганими" $ купюрами.
Чи вже без різниці? Як по регіонам, бо у нас і так не дуже це було актуально.
zzz007
 
Повідомлень: 13
З нами з: 14.02.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:24

  yama написав:
  Олежан написав:
  Vert написав:Мы летим в стену не только на фронте, уже в январе ЗВР начнут таять бешеными темпами. Пристегнитесь.

я хочу выйти с этого поезда без тормозов но проводник не выпускает

4200 usdt вьіход и полем полем через ров

це теорія. практика інша
Олежан
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:05

Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:24

  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

в планах НБУ зробити пишного мільярдером та відправити послом в одну з Європейських країн
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 22.05.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

нормально так НБУ грає в глухонімого... півтори гривні на місяць девальвація, а НБУ в режимі сніжинки... головне премії вчасно виписувати.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 22.05.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:03

Кабмін скоротив потребу у зовнішньому фінансуванні на $3,7 млрд

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2024 рік зменшилась з $41 млрд до 37,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Як Мінфін шукає кошти

Це стало можливим завдяки максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів, зазначається в релізі. Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка.

Зі слів міністра, оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, а от у фінансуванні соціальної сфери в уряді розраховують на допомогу від міжнародних партнерів.

Марченко також зазначив, що за 2023 рік вдалося залучити вже понад $39 млрд зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько $42,3 млрд.

Ситуація з фінансуванням на 2024 рік

Нагадаємо, що в український бюджет на 2024 рік заклали $41 млрд зовнішнього фінансування. Уряд наразі домовився про надходження менше третини від цієї суми — це пільгові кредити від Японії та Британії, а також транші від МВФ.

Україна також веде переговори про залучення коштів з Канадою, Норвегією та Південною Кореєю. Однак ці позики не порівняти з фінансуванням, яке Мінфін очікує отримати від найбільших донорів — США та ЄС, але наразі процес блокують в американському Конгресі республіканці, а в Європі Угорщина наклала вето на виділення 50 млрд євро для України.


https://minfin.com.ua/ua/2023/12/20/118188547/
Vert
 
Повідомлень: 155
З нами з: 21.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:09

  bamper написав:
  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

в планах НБУ зробити пишного мільярдером та відправити послом в одну з Європейських країн

Ну, у гривні він вже давно мільярдер...
asti
 
Повідомлень: 3566
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:14

А міжбанк вже 37,60...
asti
 
Повідомлень: 3566
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11030110311103211033>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stan78, Дюрі-бачі і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7977 23057723
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 гру, 2023 20:58
h8_Sharhan
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3346, 3347, 3348
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33475 36600388
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 гру, 2023 17:06
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1868 13095134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 гру, 2023 19:46
Vadim_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5554)
20.12.2023 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.