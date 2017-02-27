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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11030110311103211033
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:31

  asti написав:
  bamper написав:
  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

в планах НБУ зробити пишного мільярдером та відправити послом в одну з Європейських країн

Ну, у гривні він вже давно мільярдер...

в гривні в них не рахується. тільки валюта.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє, адже цей ріст мав бути після відміни фіксованого курсу
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 20 гру, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:39

  Дюрі-бачі написав:
  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє

на 40 уже будет паника, пенсионеры будут конвертировать даже свою пенсию, как это было на веселых давних горках
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:45

За те що він зробив, цього дебіла Пишного мало звільнити - його потрібно судити. Як можна було, коли вже всі попереджали, що допомоги може й не бути, як можна було лити долар й збивати курс на міжбанку?! А тепер курс вже 37,64 і ніхто нічого не робить! Або робить?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Proofy написав:на 40 уже будет паника, пенсионеры будут конвертировать даже свою пенсию, как это было на веселых давних горках

Так в цьому й суть, щоб 2 рази заробити на панікерах: коли конвертують в долар і коли його потім здають.
Дюрі-бачі
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