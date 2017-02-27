asti написав:
Ну, у гривні він вже давно мільярдер...
в гривні в них не рахується. тільки валюта.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:31
в гривні в них не рахується. тільки валюта.
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє, адже цей ріст мав бути після відміни фіксованого курсу
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 20 гру, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:39
на 40 уже будет паника, пенсионеры будут конвертировать даже свою пенсию, как это было на веселых давних горках
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:45
За те що він зробив, цього дебіла Пишного мало звільнити - його потрібно судити. Як можна було, коли вже всі попереджали, що допомоги може й не бути, як можна було лити долар й збивати курс на міжбанку?! А тепер курс вже 37,64 і ніхто нічого не робить! Або робить?!
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так в цьому й суть, щоб 2 рази заробити на панікерах: коли конвертують в долар і коли його потім здають.
Тільки для нормального наповнення бюджету от цей пік курсу мав бути десь в листопаді, а в нас там влаштували обвал курсу.
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