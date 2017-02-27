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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:31
asti написав: bamper написав: Proofy написав:
Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.
в планах НБУ зробити пишного мільярдером та відправити послом в одну з Європейських країн
Ну, у гривні він вже давно мільярдер...
в гривні в них не рахується. тільки валюта.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:34
Proofy написав:
Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.
По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє, адже цей ріст мав бути після відміни фіксованого курсу
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 20 гру, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:39
Дюрі-бачі написав: Proofy написав:
Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.
По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє
на 40 уже будет паника, пенсионеры будут конвертировать даже свою пенсию, как это было на веселых давних горках
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Proofy
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:45
За те що він зробив, цього дебіла Пишного мало звільнити - його потрібно судити. Як можна було, коли вже всі попереджали, що допомоги може й не бути, як можна було лити долар й збивати курс на міжбанку?! А тепер курс вже 37,64 і ніхто нічого не робить! Або робить?!
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:49
Proofy написав:
на 40 уже будет паника, пенсионеры будут конвертировать даже свою пенсию, как это было на веселых давних горках
Так в цьому й суть, щоб 2 рази заробити на панікерах: коли конвертують в долар і коли його потім здають.
Тільки для нормального наповнення бюджету от цей пік курсу мав бути десь в листопаді, а в нас там влаштували обвал курсу.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:16
Найближчим часом тиску на гривню додадуть бюджетники з їх виплатами в кінці року. Гадаю, НБУ почне заливати на курсі 38, обмінки вийдуть в пік по купівлі на початок-середину січня. Потім нам дадуть кошти від США, ЄС і курс стабілізується. Можна буде ризикнути і зайти в ОВДП до вересня, бо перед виборами в листопаді може буде шторм.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24
Вірте в ЗСУ. Вірте в 34.
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Zebra
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2
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:34
Zebra написав:
Вірте в ЗСУ. Вірте в 34.
верю в по 8 и ОВДП на 5 лет
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:49
bamper написав: Proofy написав:
Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.
в планах НБУ зробити пишного мільярдером та відправити послом в одну з Європейських країн
Схоже пізненько до керівництва НБУ дійшло що все придумано давно бабою Лерою. Можливо на хлібчик та життя у Лондоні на качелях з гривнею заробити.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15
Дюрі-бачі написав: Proofy написав:
Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.
По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє, адже цей ріст мав бути після відміни фіксованого курсу
От нічого ми з вами не розуміємо в політиці "керованої гнучкості" НБУ, яку сам НБУ вже назвав успішно реалізованою. Там в НБУ такі мега "світила" ринків намагаються крутими словами і фінтами збити всіх, від банків до пересічних споживачів, від розуміння напрямку руху ринку своєю непрогнозованістю. Хоча і так всім давно очевидним є напрямок.
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