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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11031110321103311034>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:31

  asti написав:
  bamper написав:
  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

в планах НБУ зробити пишного мільярдером та відправити послом в одну з Європейських країн

Ну, у гривні він вже давно мільярдер...

в гривні в них не рахується. тільки валюта.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє, адже цей ріст мав бути після відміни фіксованого курсу
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 20 гру, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:39

  Дюрі-бачі написав:
  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє

на 40 уже будет паника, пенсионеры будут конвертировать даже свою пенсию, как это было на веселых давних горках
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:45

За те що він зробив, цього дебіла Пишного мало звільнити - його потрібно судити. Як можна було, коли вже всі попереджали, що допомоги може й не бути, як можна було лити долар й збивати курс на міжбанку?! А тепер курс вже 37,64 і ніхто нічого не робить! Або робить?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Proofy написав:на 40 уже будет паника, пенсионеры будут конвертировать даже свою пенсию, как это было на веселых давних горках

Так в цьому й суть, щоб 2 рази заробити на панікерах: коли конвертують в долар і коли його потім здають.
Тільки для нормального наповнення бюджету от цей пік курсу мав бути десь в листопаді, а в нас там влаштували обвал курсу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:16

Найближчим часом тиску на гривню додадуть бюджетники з їх виплатами в кінці року. Гадаю, НБУ почне заливати на курсі 38, обмінки вийдуть в пік по купівлі на початок-середину січня. Потім нам дадуть кошти від США, ЄС і курс стабілізується. Можна буде ризикнути і зайти в ОВДП до вересня, бо перед виборами в листопаді може буде шторм.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вірте в ЗСУ. Вірте в 34.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:34

  Zebra написав:Вірте в ЗСУ. Вірте в 34.

верю в по 8 и ОВДП на 5 лет
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:49

  bamper написав:
  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

в планах НБУ зробити пишного мільярдером та відправити послом в одну з Європейських країн

Схоже пізненько до керівництва НБУ дійшло що все придумано давно бабою Лерою. Можливо на хлібчик та життя у Лондоні на качелях з гривнею заробити.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15

  Дюрі-бачі написав:
  Proofy написав:Интересно, что в планах нбу, при каком курсе начнутся активные интервенции, переходим в режим саморазогрева.
38 в обменке достигли.

По логіці на 40 мали б починати гальмувати, щоб десь на 45 розвернутись і плавно вийти на планові 42. Але НБУ нелогічно діє, адже цей ріст мав бути після відміни фіксованого курсу

От нічого ми з вами не розуміємо в політиці "керованої гнучкості" НБУ, яку сам НБУ вже назвав успішно реалізованою. Там в НБУ такі мега "світила" ринків намагаються крутими словами і фінтами збити всіх, від банків до пересічних споживачів, від розуміння напрямку руху ринку своєю непрогнозованістю. Хоча і так всім давно очевидним є напрямок.
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