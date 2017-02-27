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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11031110321103311034
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................20.12.2023.........21.12.2023
дата розрахунку..................19.12.2023..........20.12.2023
Євро.....................................40,9219...............41,0664
Долар США..........................37,3205...............37,5516...+0.62%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.12.2023............................37,4955

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0936 (на прошлой сессии 1.0965) -0.26%

Открылись высоко и в ходе торгов продолжили рост, который регулятору, ценой весьма объемных интервенций, удалось остановить только к 12.
С полей доносятся вести о непривычно высоких оборотах. Если я правильно сложил, по очень скудной информации, картину торгов, на присутствие одного мощного покупателя это не похоже. Спрос массовый, что и толкает котировки вверх.
Справочный курс прибавил к действующему официальному 17.5 копеек.
Новый официальный курс добавил еще почти 6 копеек.
Прирост официального курса за сессию составил 23.11 копейки.

Вчерашний рост происходил при привычно высоких объемах интервенций. Сегодня наверняка получится больше.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.45 (на прошлой сессии 102.28)
Вчера доллар продолжал снижаться примерно до 18 по Киеву и опустился еще на столько же, как и до 15. После этого начался плавный и равномерный рост. К настоящему моменту почти все вчерашнее падение отыграно.
.............................................
  bamper написав:нормально так НБУ грає в глухонімого... півтори гривні на місяць девальвація, а НБУ в режимі сніжинки... головне премії вчасно виписувати.

А руководство ЕЦБ нужно вообще расстрелять - они неоднократно допускали скачки более 1% за сутки :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:39

  Economist написав:Можна буде ризикнути і зайти в ОВДП до вересня, бо перед виборами в листопаді може буде шторм.
Максимум до червня...)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Робимо ставки: коли НБУ здогадається відкотити валютні послаблення (продаж в касі, 50к) чи й тут будуть діяти в "непередбачуваних" інтересах?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:47

  Дюрі-бачі написав:Робимо ставки: коли НБУ здогадається відкотити валютні послаблення (продаж в касі, 50к) чи й тут будуть діяти в "непередбачуваних" інтересах?

для цього потрібно признати свої помилки. пахани в Україні так не роблять.
завжди винуваті пенсіонери\папереднікі\ІТшніки.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:53

  bamper написав:завжди винуваті пенсіонери\папереднікі\ІТшніки.

Лохи, бо треба думати головом, а не ногом
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:57

  Дюрі-бачі написав:Робимо ставки: коли НБУ здогадається відкотити валютні послаблення (продаж в касі, 50к) чи й тут будуть діяти в "непередбачуваних" інтересах?

А что с ними не так?
moveton
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