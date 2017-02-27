Починає діяти з...................20.12.2023.........21.12.2023
дата розрахунку..................19.12.2023..........20.12.2023
Євро.....................................40,9219...............41,0664
Долар США..........................37,3205...............37,5516...+0.62%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.12.2023............................37,4955
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0936 (на прошлой сессии 1.0965) -0.26%
Открылись высоко и в ходе торгов продолжили рост, который регулятору, ценой весьма объемных интервенций, удалось остановить только к 12.
С полей доносятся вести о непривычно высоких оборотах. Если я правильно сложил, по очень скудной информации, картину торгов, на присутствие одного мощного покупателя это не похоже. Спрос массовый, что и толкает котировки вверх.
Справочный курс прибавил к действующему официальному 17.5 копеек.
Новый официальный курс добавил еще почти 6 копеек.
Прирост официального курса за сессию составил 23.11 копейки.
Вчерашний рост происходил при привычно высоких объемах интервенций. Сегодня наверняка получится больше.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.45 (на прошлой сессии 102.28)
Вчера доллар продолжал снижаться примерно до 18 по Киеву и опустился еще на столько же, как и до 15. После этого начался плавный и равномерный рост. К настоящему моменту почти все вчерашнее падение отыграно.
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А руководство ЕЦБ нужно вообще расстрелять - они неоднократно допускали скачки более 1% за сутки