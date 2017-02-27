Додано: Сер 20 гру, 2023 16:36

bamper написав: нормально так НБУ грає в глухонімого... півтори гривні на місяць девальвація, а НБУ в режимі сніжинки... головне премії вчасно виписувати. нормально так НБУ грає в глухонімого... півтори гривні на місяць девальвація, а НБУ в режимі сніжинки... головне премії вчасно виписувати.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...................20.12.2023.........21.12.2023дата розрахунку..................19.12.2023..........20.12.2023Євро.....................................40,9219...............41,0664Долар США..........................37,3205..................+0.62%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0020.12.2023............................37,4955Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0965) -0.26%Открылись высоко и в ходе торгов продолжили рост, который регулятору, ценой весьма объемных интервенций, удалось остановить только к 12.С полей доносятся вести о непривычно высоких оборотах. Если я правильно сложил, по очень скудной информации, картину торгов, на присутствие одного мощного покупателя это не похоже. Спрос массовый, что и толкает котировки вверх.Справочный курс прибавил к действующему официальному 17.5 копеек.Новый официальный курс добавил еще почти 6 копеек.Прирост официального курса за сессию составил 23.11 копейки.Вчерашний рост происходил при привычно высоких объемах интервенций. Сегодня наверняка получится больше.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 102.28)Вчера доллар продолжал снижаться примерно до 18 по Киеву и опустился еще на столько же, как и до 15. После этого начался плавный и равномерный рост. К настоящему моменту почти все вчерашнее падение отыграно..............................................А руководство ЕЦБ нужно вообще расстрелять - они неоднократно допускали скачки более 1% за сутки