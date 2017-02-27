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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11032110331103411035>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................20.12.2023.........21.12.2023
дата розрахунку..................19.12.2023..........20.12.2023
Євро.....................................40,9219...............41,0664
Долар США..........................37,3205...............37,5516...+0.62%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.12.2023............................37,4955

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0936 (на прошлой сессии 1.0965) -0.26%

Открылись высоко и в ходе торгов продолжили рост, который регулятору, ценой весьма объемных интервенций, удалось остановить только к 12.
С полей доносятся вести о непривычно высоких оборотах. Если я правильно сложил, по очень скудной информации, картину торгов, на присутствие одного мощного покупателя это не похоже. Спрос массовый, что и толкает котировки вверх.
Справочный курс прибавил к действующему официальному 17.5 копеек.
Новый официальный курс добавил еще почти 6 копеек.
Прирост официального курса за сессию составил 23.11 копейки.

Вчерашний рост происходил при привычно высоких объемах интервенций. Сегодня наверняка получится больше.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.45 (на прошлой сессии 102.28)
Вчера доллар продолжал снижаться примерно до 18 по Киеву и опустился еще на столько же, как и до 15. После этого начался плавный и равномерный рост. К настоящему моменту почти все вчерашнее падение отыграно.
.............................................
  bamper написав:нормально так НБУ грає в глухонімого... півтори гривні на місяць девальвація, а НБУ в режимі сніжинки... головне премії вчасно виписувати.

А руководство ЕЦБ нужно вообще расстрелять - они неоднократно допускали скачки более 1% за сутки :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:39

  Economist написав:Можна буде ризикнути і зайти в ОВДП до вересня, бо перед виборами в листопаді може буде шторм.
Максимум до червня...)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Робимо ставки: коли НБУ здогадається відкотити валютні послаблення (продаж в касі, 50к) чи й тут будуть діяти в "непередбачуваних" інтересах?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:47

  Дюрі-бачі написав:Робимо ставки: коли НБУ здогадається відкотити валютні послаблення (продаж в касі, 50к) чи й тут будуть діяти в "непередбачуваних" інтересах?

для цього потрібно признати свої помилки. пахани в Україні так не роблять.
завжди винуваті пенсіонери\папереднікі\ІТшніки.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:53

  bamper написав:завжди винуваті пенсіонери\папереднікі\ІТшніки.

Лохи, бо треба думати головом, а не ногом
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:57

  Дюрі-бачі написав:Робимо ставки: коли НБУ здогадається відкотити валютні послаблення (продаж в касі, 50к) чи й тут будуть діяти в "непередбачуваних" інтересах?

А что с ними не так?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:00

  asti написав:
  Economist написав:Можна буде ризикнути і зайти в ОВДП до вересня, бо перед виборами в листопаді може буде шторм.
Максимум до червня...)))

Чому до червня? Сезонний фактор, чи:
"Ukraine also needs to find a way to restructure about $20 billion in international debt next year after sovereign bondholders agreed to a two-year payment freeze in August 2022."
https://www.foxnews.com/us/ukraines-eco ... llion-2024
Також цікавий факт з статті про розмір бюджетної підтримки:
"Ukraine hopes to plug next year's $43 billion budget deficit mostly with foreign financial aid including 18.5 billion euros from the European Union and more than $8 billion from a U.S. package that also contains vital military assistance."
Чому всі пишуть про 11.8 $B, якщо 8+ $B?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:01

  zzz007 написав:Щось затихла хвиля з "поганими" $ купюрами.
Чи вже без різниці? Як по регіонам, бо у нас і так не дуже це було актуально.

15 грн за обмін білий на синій. Я думаю потроху йде оновлення парку купюр на руках.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Усім доброго вечора.
Так коли зупиниться НБУ?
Який курс йому потрібно, щоб гривня вже набралася негативу і устаканилась?
Нещодавно була місія МВФ, дала 900 лямів , поїхала місія, після цього почався рух по 10 копійок вдень, а після засідання НБУ, де знизили на 1% ставку почали активніше рухатись в плані девалу, по 20, а сьогодні взагалі пролетіли 30 копійок!
Так на яку відмітку керовано гнуть гривню?
У мене чомусь погане передчуття, може і на курс 40 до долара йдемо, бо наші сировинні товари гепнулись в цінах, напевне МВФ вивчивши ретельно поточні макропоказникі порадив зробити девал, щоб дисбаланси не були дуже загрозливими. А МВФ любитель шокових заходів, девал у нього лікує усі хвороби, якщо не хочете підвищувати прямі податки рубаніть курс і справа в капелюсі)))
Так що пристегніться, взлітаємо.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:А что с ними не так?
логічно було б їх відмінити в момент, коли конгрес не проголосував допомогу на 2024 рік, щоб не витрачати ЗВР. Для мене взагалі ввід 50к при наявності 200к - незрозумілий і непотрібний крок.
ЗВР легко спустити, досвід Яника є, а потім курсом керувати буде неможливо.
Дюрі-бачі
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