asti написав: Economist написав: Можна буде ризикнути і зайти в ОВДП до вересня, бо перед виборами в листопаді може буде шторм. Можна буде ризикнути і зайти в ОВДП до вересня, бо перед виборами в листопаді може буде шторм. Максимум до червня...))) Максимум до червня...)))

Чому до червня? Сезонний фактор, чи:"Ukraine also needs to find a way to restructure about $20 billion in international debt next year after sovereign bondholders agreed to a two-year payment freeze in August 2022."Також цікавий факт з статті про розмір бюджетної підтримки:"Ukraine hopes to plug next year's $43 billion budget deficit mostly with foreign financial aid including 18.5 billion euros from the European Union and more thanbillion from a U.S. package that also contains vital military assistance."Чому всі пишуть про 11.8 $B, якщо 8+ $B?