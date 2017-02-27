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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11032110331103411035
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:48

  Дюрі-бачі написав:логічно було б їх відмінити в момент, коли конгрес не проголосував допомогу на 2024 рік, щоб не витрачати ЗВР. Для мене взагалі ввід 50к незрозумілий крок.

Логика в чём? При отпущенном курсе не вижу связи между тратами ЗВР и ослаблением ограничений продажи валюты физикам. Хотя и не спорю: 50к и 200к пора отменять - пусть тарятся без ограничений.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:погане передчуття, може і на курс 40 до долара йдемо,

Тобто коли в бюджет закладено 40.7, то 40 - це ніяке не погане передчуття. Погане, це якщо в лютому, не дай Бог, нам допомогу не погодять і курс буде 50+

  moveton написав:При отпущенном курсе не вижу связи между тратами ЗВР и ослаблением ограничений продажи валюты физикам.

Попри відпущений курс сотні мільйонів $ йдуть на його гальмування щодня, без допомоги ЗВР хватить всього на 1 рік.
А валюта для фізиків без її заморозки на депозиті - чудовий інструмент для сірого бізнесу, який витрачає додаткові десятки мільйонів із ЗВР.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:59

  Mimohod написав:
  zzz007 написав:Щось затихла хвиля з "поганими" $ купюрами.
Чи вже без різниці? Як по регіонам, бо у нас і так не дуже це було актуально.

15 грн за обмін білий на синій. Я думаю потроху йде оновлення парку купюр на руках.


а 100 грн не хочете? у нас, в задрюпіскі, це ось така такса
бо 15 грн на 100 баксів - це халява, а де така такса? мабуть в Київі?
Авзагалі: не вірю. Ви або школяр, або той ще троль.
Бо ніхто не буде заморочуватися міняти сині на білі доляри за 15 грню
Ви що, знущаєтеся?
Такса: за обмін 100 синіх на 100 білих: 100 грн.
Ось так, батєнька, чи школяр, хто ти там
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 20 гру, 2023 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:04

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:погане передчуття, може і на курс 40 до долара йдемо,

Тобто коли в бюджет закладено 40.7, то 40 - це ніяке не погане передчуття. Погане, це якщо в лютому, не дай Бог, нам допомогу не погодять і курс буде 50+

  moveton написав:При отпущенном курсе не вижу связи между тратами ЗВР и ослаблением ограничений продажи валюты физикам.

Попри відпущений курс сотні мільйонів $ йдуть на його гальмування щодня, без допомоги ЗВР хватить всього на 1 рік.
А валюта для фізиків без її заморозки на депозиті - чудовий інструмент для сірого бізнесу, який витрачає додаткові десятки мільйонів із ЗВР.

долари йдуть не на гальмування, долари йдуть на закриття дефіциту торгового балансу. але до цього часу йшли таким чином, що це не впливало на курс
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:09

  Дюрі-бачі написав:Попри відпущений курс сотні мільйонів $ йдуть на його гальмування щодня, без допомоги ЗВР хватить всього на 1 рік.

Госсподи, какие далёкие расчёты. Как в известной картинке про количество мужей. Если помощи не будет, через год вряд ли гривна ещё будет существовать, как валюта и вопрос огромных затрат на удержание её курса решится сам собой.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:долари йдуть не на гальмування, долари йдуть на закриття дефіциту торгового балансу. але до цього часу йшли таким чином, що це не впливало на курс

Змушений з Вами не згодитись:
От є сферичний попоит у вакумі на 100 млн./день і пропозиція на 10 млн. Якщо НБУ продав 90 із ЗВР, то курс стабільний, якщо НБУ продав 85 - курс повільно повзе вгору. Якщо НБУ продав 0 - курс ракетою в небо.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:13

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:долари йдуть не на гальмування, долари йдуть на закриття дефіциту торгового балансу. але до цього часу йшли таким чином, що це не впливало на курс

Змушений з Вами не згодитись:
От є сферичний попоит у вакумі на 100 млн./день і пропозиція на 10 млн. Якщо НБУ продав 90 із ЗВР, то курс стабільний, якщо НБУ продав 85 - курс повільно повзе вгору. Якщо НБУ продав 0 - курс ракетою в небо.

але я недаремно питав, як проходять торги.

НБУ ще може вранці виставити свої 90 млн дол по курсу на вчора. а може вже під кінець сесії, й по курсу, який був максимальний на сьогодні - що він й робить останнім часом. й йде повільний девал
Shaman
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