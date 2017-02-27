Логика в чём? При отпущенном курсе не вижу связи между тратами ЗВР и ослаблением ограничений продажи валюты физикам. Хотя и не спорю: 50к и 200к пора отменять - пусть тарятся без ограничений.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 гру, 2023 18:48
Логика в чём? При отпущенном курсе не вижу связи между тратами ЗВР и ослаблением ограничений продажи валюты физикам. Хотя и не спорю: 50к и 200к пора отменять - пусть тарятся без ограничений.
Додано: Сер 20 гру, 2023 18:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Тобто коли в бюджет закладено 40.7, то 40 - це ніяке не погане передчуття. Погане, це якщо в лютому, не дай Бог, нам допомогу не погодять і курс буде 50+
Попри відпущений курс сотні мільйонів $ йдуть на його гальмування щодня, без допомоги ЗВР хватить всього на 1 рік.
А валюта для фізиків без її заморозки на депозиті - чудовий інструмент для сірого бізнесу, який витрачає додаткові десятки мільйонів із ЗВР.
Додано: Сер 20 гру, 2023 18:59
а 100 грн не хочете? у нас, в задрюпіскі, це ось така такса
бо 15 грн на 100 баксів - це халява, а де така такса? мабуть в Київі?
Авзагалі: не вірю. Ви або школяр, або той ще троль.
Бо ніхто не буде заморочуватися міняти сині на білі доляри за 15 грню
Ви що, знущаєтеся?
Такса: за обмін 100 синіх на 100 білих: 100 грн.
Ось так, батєнька, чи школяр, хто ти там
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 20 гру, 2023 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:04
долари йдуть не на гальмування, долари йдуть на закриття дефіциту торгового балансу. але до цього часу йшли таким чином, що це не впливало на курс
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:09
Госсподи, какие далёкие расчёты. Как в известной картинке про количество мужей. Если помощи не будет, через год вряд ли гривна ещё будет существовать, как валюта и вопрос огромных затрат на удержание её курса решится сам собой.
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Змушений з Вами не згодитись:
От є сферичний попоит у вакумі на 100 млн./день і пропозиція на 10 млн. Якщо НБУ продав 90 із ЗВР, то курс стабільний, якщо НБУ продав 85 - курс повільно повзе вгору. Якщо НБУ продав 0 - курс ракетою в небо.
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:13
але я недаремно питав, як проходять торги.
НБУ ще може вранці виставити свої 90 млн дол по курсу на вчора. а може вже під кінець сесії, й по курсу, який був максимальний на сьогодні - що він й робить останнім часом. й йде повільний девал
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:53
Тільки НБУ більше ніж 1.5 роки дуже впевнено і безапеляційно стверджував , що за умови війни, нічого кращого ніж фіксований і жорсткий валютний курс не може бути, це самий кращий варіант для умов активних бойових дій.
Більш менш все було зрозуміло, тільки готівка іноді відхилялась, коли фізично не було достатньої кількості валюти.
А тепер виходить, що НБУ дуже довго помилявся?
Просто голова НБУ розвернувся на 180 градусів і заявив, що більш феншуйна політика це керована гнучкість?
Тобто зараз він буде підгальмовувати курс, а не жорстко розвертати і утримувати?
Ринок сам себе збалансує?
Ну тоді виходить, що нас чекає у майбутньому вихід на більш менш збалансований курс який базується на торгівельному балансі? Чи як? А торгбаланс в жорсткому глибокому мінусі!!!
Важко сказати який саме буде курс для того, щоб як казав нещодавно пан Марченко, щоб населення скоротило споживання айфонів і прочих західних ніштяків у 4-5 разів.
Навіть девал 2014-2015-го не скоротив споживання імпорту в 5-ть разів, тоді виходить треба девальвувати гривню більше ніж в 4-ри рази?
Курс 150 плюс буде адекватний? Виходячи з логіки відповідальних чиновників?
Ми тут всі ще на початку осені казали, що треба потрохи девальвувати, а не гратися з вогнем, коли західна фінансова допомога почала буксувати, але влада робила не мудро і газувала на всі, а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу? Сумно(с).
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:54
Shaman так це і є "гальмування". Просто НБУ вибирає момент коли натиснути на гальма.
І як показує практика: вранці достатньо 85 млн для цементування курсу, а ввечері - вже треба 90+
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