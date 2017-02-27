somilitark написав:а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу?
Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців. А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.
somilitark написав:а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу?
Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців. А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.
zzz007 написав:Щось затихла хвиля з "поганими" $ купюрами. Чи вже без різниці? Як по регіонам, бо у нас і так не дуже це було актуально.
15 грн за обмін білий на синій. Я думаю потроху йде оновлення парку купюр на руках.
а 100 грн не хочете? у нас, в задрюпіскі, це ось така такса бо 15 грн на 100 баксів - це халява, а де така такса? мабуть в Київі? Авзагалі: не вірю. Ви або школяр, або той ще троль. Бо ніхто не буде заморочуватися міняти сині на білі доляри за 15 грню Ви що, знущаєтеся? Такса: за обмін 100 синіх на 100 білих: 100 грн. Ось так, батєнька, чи школяр, хто ти там
Дюрі-бачі написав:Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців. А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.
Та да))) я тоже думаю, что до марта можно не париться )