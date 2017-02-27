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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11033110341103511036
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:56

  flyman написав:
  asti написав:А міжбанк вже 37,60...
кандуктор нажмі на тормоза
Здав увечері по 38,2 Кроп))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу?

Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців.
А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:12

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу?

Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців.
А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.

Коли здавати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Коли здавати?
Як тільки США і ЄС приймуть рішення про допомогу на 2024. Орієнтовано лютий
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:35

  Дюрі-бачі написав:А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.

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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:35

  asti написав:
  flyman написав:
  asti написав:А міжбанк вже 37,60...
кандуктор нажмі на тормоза
Здав увечері по 38,2 Кроп))


імхо звичайно,поспішили,тут серйозна гра намічається
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:46

  Yuri_61 написав:
  Mimohod написав:
  zzz007 написав:Щось затихла хвиля з "поганими" $ купюрами.
Чи вже без різниці? Як по регіонам, бо у нас і так не дуже це було актуально.

15 грн за обмін білий на синій. Я думаю потроху йде оновлення парку купюр на руках.


а 100 грн не хочете? у нас, в задрюпіскі, це ось така такса
бо 15 грн на 100 баксів - це халява, а де така такса? мабуть в Київі?
Авзагалі: не вірю. Ви або школяр, або той ще троль.
Бо ніхто не буде заморочуватися міняти сині на білі доляри за 15 грню
Ви що, знущаєтеся?
Такса: за обмін 100 синіх на 100 білих: 100 грн.
Ось так, батєнька, чи школяр, хто ти там


Принаймні, у Києві - така є...

"Поміняємо ВАШ білий на НАШ ідеальний синій хруст
+1️⃣5️⃣грн/купюра"
https://t.me/ifs02020/8380
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців.
А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.


Та да))) я тоже думаю, что до марта можно не париться )
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Здав увечері по 38,2 Кроп))

Наслухались Игоря Алексєєвича (тільки він таке писав, що потрібно здавати ввечері, а зранку бігти до банку), тут вже один також писав, що здав ввечері синій по 37.75 і переночував з грн.
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