somilitark написав:а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу?
Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців. А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.
somilitark написав:а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу?
Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців. А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.
zzz007 написав:Щось затихла хвиля з "поганими" $ купюрами. Чи вже без різниці? Як по регіонам, бо у нас і так не дуже це було актуально.
15 грн за обмін білий на синій. Я думаю потроху йде оновлення парку купюр на руках.
а 100 грн не хочете? у нас, в задрюпіскі, це ось така такса бо 15 грн на 100 баксів - це халява, а де така такса? мабуть в Київі? Авзагалі: не вірю. Ви або школяр, або той ще троль. Бо ніхто не буде заморочуватися міняти сині на білі доляри за 15 грню Ви що, знущаєтеся? Такса: за обмін 100 синіх на 100 білих: 100 грн. Ось так, батєнька, чи школяр, хто ти там
Дюрі-бачі написав:Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців. А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.
Та да))) я тоже думаю, что до марта можно не париться )
Shaman написав:але я недаремно питав, як проходять торги.
НБУ ще може вранці виставити свої 90 млн дол по курсу на вчора. а може вже під кінець сесії, й по курсу, який був максимальний на сьогодні - що він й робить останнім часом. й йде повільний девал
Что-то я не припоминаю, чтобы кто-то отвечал на Ваш вопрос, что НБУ выставляет что-то под конец сессии. О времени интервенций речь вообще не шла. Ответили только, что НБУ вообще ничего не выставляет, а удовлетворяет заявки покупателей. Никто торги на самотек не бросает. Все графики показывают, что к середине сессии движение обычно уже останавливается. Для остановки нужно время. Начинает интервенции НБУ уже со старта, с разной степенью интенсивности. Перекос на рынке таков, что решение проводить интервенции под конец сессии приведет к росту на пару гривен за день.