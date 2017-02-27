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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:33
Для заливки міжбанку грошей вже не дадуть. Пристебніть ремені, ракета стартує. Хто не встиг, той опіздав.
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AndriyQ
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:45
Дюрі-бачі написав: Proofy написав:
на 40 уже будет паника, пенсионеры будут конвертировать даже свою пенсию, как это было на веселых давних горках
Так в цьому й суть, щоб 2 рази заробити на панікерах: коли конвертують в долар і коли його потім здають.
Тільки для нормального наповнення бюджету от цей пік курсу мав бути десь в листопаді, а в нас там влаштували обвал курсу.
тому зробили ревал коли чекали всі девал, а як інакше заробиш невеличку добавку до пенсії
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flyman
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:46
Zebra написав:
Вірте в ЗСУ. Вірте в 34.
я б эти две фразы рядом не ставил...
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:48
Дюрі-бачі написав:
Робимо ставки: коли НБУ здогадається відкотити валютні послаблення (продаж в касі, 50к) чи й тут будуть діяти в "непередбачуваних" інтересах?
для чого, щоб готівковий курс пішов на саморозігрів і був на пару гривень вище офіційного?
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flyman
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:50
[url="https://varta1.com.ua/news/v-ivano-frankivsku-cholovik-popovnyuvav-svoyu-bankivsku-kartku-pidroblenimi-ievro-natomist-znimav-spravzhni-grivni_374557.html"]В Івано-Франківську чоловік поповнював свою банківську картку підробленими євро, натомість знімав справжні гривні[/url]
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:52
Mimohod написав: zzz007 написав:
Щось затихла хвиля з "поганими" $ купюрами.
Чи вже без різниці? Як по регіонам, бо у нас і так не дуже це було актуально.
### грн за обмін білий на синій. Я думаю потроху йде оновлення парку купюр на руках.
і куди ж воно дійде таке оновлення?? білі
де залишаться?
вкладникам банків?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 20 гру, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:53
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу?
Ви щось передчасно панікуєте. ЗВР ще не порожній. Та й допомога поки не відмінена, а просто відкладена на кілька місяців.
А от Пишного треба б як мінімум судити за завдання державі мільярдних збитків і підриву виконання бюджету.
Коли здавати?
Він же пам"ятник (с)
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:58
Олежан написав:
4200 -це теорія. практика інша
Маєте досвід ? Поділіться приватно
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:00
Сибарит написав: Shaman написав:
але я недаремно питав, як проходять торги.
НБУ ще може вранці виставити свої 90 млн дол по курсу на вчора. а може вже під кінець сесії, й по курсу, який був максимальний на сьогодні - що він й робить останнім часом. й йде повільний девал
Что-то я не припоминаю, чтобы кто-то отвечал на Ваш вопрос, что НБУ выставляет что-то под конец сессии. О времени интервенций речь вообще не шла.
Ответили только, что НБУ вообще ничего не выставляет, а удовлетворяет заявки покупателей.
Никто торги на самотек не бросает.
Все графики показывают, что к середине сессии движение обычно уже останавливается. Для остановки нужно время. Начинает интервенции НБУ уже со старта, с разной степенью интенсивности. Перекос на рынке таков, что решение проводить интервенции под конец сессии приведет к росту на пару гривен за день.
ви ж самі й відповіли, тільки трохи по-іншому
що НБУ закриває заявки, а свої лоти вже не виставляє. я трохи перефразував.
головне, що підтверджується головний тезис - курс буде такий, як вирішить НБУ
- просто у нього є інструмент не встановлювати жорстко, а гнучко регулювати.
тому, якщо бажаєш спрогнозувати курс, треба зрозуміти, яких радників слухають у НБУ - монетаристів чи неокейнсіансів, а може вони сповідують якись місцеві економічні теорії.
ps тут не вистачає людей, які можуть слідкувати за міжбанком у реалі й їх коментарів. кілька сотень такий людей є - як когось залучити?
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Shaman
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:05
Shaman написав:
що НБУ закриває заявки, а свої лоти вже не виставляє. я трохи перефразував.
головне, що підтверджується головний тезис - курс буде такий, як вирішить НБУ - просто у нього є інструмент не встановлювати жорстко, а гнучко регулювати.
Саме так. І зараз НБУ гальмує курс витрачаючи ЗВР.
Могли б розвернути курс більшими інтервенціями.
А могли б і розганяти, викуповуючи всю пропозицію.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 20 гру, 2023 22:10, всього редагувалось 3 разів.
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