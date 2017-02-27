somilitark написав:

Shaman написав: й йде повільний девал й йде повільний девал

Тільки НБУ більше ніж 1.5 роки дуже впевнено і безапеляційно стверджував , що за умови війни, нічого кращого ніж фіксований і жорсткий валютний курс не може бути, це самий кращий варіант для умов активних бойових дій.Більш менш все було зрозуміло, тільки готівка іноді відхилялась, коли фізично не було достатньої кількості валюти.А тепер виходить, що НБУ дуже довго помилявся?Просто голова НБУ розвернувся на 180 градусів і заявив, що більш феншуйна політика це керована гнучкість?Тобто зараз він буде підгальмовувати курс, а не жорстко розвертати і утримувати?Ринок сам себе збалансує?Ну тоді виходить, що нас чекає у майбутньому вихід на більш менш збалансований курс який базується на торгівельному балансі? Чи як? А торгбаланс в жорсткому глибокому мінусі!!!Важко сказати який саме буде курс для того, щоб як казав нещодавно пан Марченко, щоб населення скоротило споживання айфонів і прочих західних ніштяків у 4-5 разів.Навіть девал 2014-2015-го не скоротив споживання імпорту в 5-ть разів, тоді виходить треба девальвувати гривню більше ніж в 4-ри рази?Курс 150 плюс буде адекватний? Виходячи з логіки відповідальних чиновників?Ми тут всі ще на початку осені казали, що треба потрохи девальвувати, а не гратися з вогнем, коли західна фінансова допомога почала буксувати, але влада робила не мудро і газувала на всі, а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу? Сумно(с).