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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11035110361103711038
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:07

  somilitark написав:
  Shaman написав: й йде повільний девал

Тільки НБУ більше ніж 1.5 роки дуже впевнено і безапеляційно стверджував , що за умови війни, нічого кращого ніж фіксований і жорсткий валютний курс не може бути, це самий кращий варіант для умов активних бойових дій.
Більш менш все було зрозуміло, тільки готівка іноді відхилялась, коли фізично не було достатньої кількості валюти.

А тепер виходить, що НБУ дуже довго помилявся?
Просто голова НБУ розвернувся на 180 градусів і заявив, що більш феншуйна політика це керована гнучкість?
Тобто зараз він буде підгальмовувати курс, а не жорстко розвертати і утримувати?
Ринок сам себе збалансує?
Ну тоді виходить, що нас чекає у майбутньому вихід на більш менш збалансований курс який базується на торгівельному балансі? Чи як? А торгбаланс в жорсткому глибокому мінусі!!!
Важко сказати який саме буде курс для того, щоб як казав нещодавно пан Марченко, щоб населення скоротило споживання айфонів і прочих західних ніштяків у 4-5 разів.
Навіть девал 2014-2015-го не скоротив споживання імпорту в 5-ть разів, тоді виходить треба девальвувати гривню більше ніж в 4-ри рази?
Курс 150 плюс буде адекватний? Виходячи з логіки відповідальних чиновників? :evil:
Ми тут всі ще на початку осені казали, що треба потрохи девальвувати, а не гратися з вогнем, коли західна фінансова допомога почала буксувати, але влада робила не мудро і газувала на всі, а зараз зриває стоп кран і пірнає до прірви кратного девалу? Сумно(с).
да, на первый(второй, итп) взгляд - логики нет!
но...
а если просто пиарщики из ОП хотят разыграть традиционный вариант 8) : в самый разгар валютного поноса выйдет на ТВ преЗЕдент - скажет нацбанку "Астанавитесь!" - и всьо льогко порешает с курсами-шмурсами и девальвацией, продажной девкой монетаризьма. И пипл будет счастлив и благодарен Отцу нации :mrgreen:

а пышных - в расход! (с честно отработанным на "качелях" баблом - послами позорными в сан-марины всякие)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:41

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що НБУ закриває заявки, а свої лоти вже не виставляє. я трохи перефразував.

головне, що підтверджується головний тезис - курс буде такий, як вирішить НБУ - просто у нього є інструмент не встановлювати жорстко, а гнучко регулювати.

Саме так. І зараз НБУ гальмує курс витрачаючи ЗВР.
Могли б розвернути курс більшими інтервенціями.
А могли б і розганяти, викуповуючи всю пропозицію.

до виборів яких нема ще три місяці і 11 днів, резервів вистачає для стабільного курсу,
а там або ішак або падишах
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией... :roll: :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:50

  flysoulfly написав:Тільки НБУ більше ніж 1.5 роки дуже впевнено і безапеляційно стверджував , що за умови війни, нічого кращого ніж фіксований і жорсткий валютний курс не може бути, це самий кращий варіант для умов активних бойових дій.


Что тут непонятного: ввести в заблуждение пересичніх и наи@енькать их. Всё как всегда. :mrgreen: :mrgreen:
Yuri_61
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