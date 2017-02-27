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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11035110361103711038
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:41

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що НБУ закриває заявки, а свої лоти вже не виставляє. я трохи перефразував.

головне, що підтверджується головний тезис - курс буде такий, як вирішить НБУ - просто у нього є інструмент не встановлювати жорстко, а гнучко регулювати.

Саме так. І зараз НБУ гальмує курс витрачаючи ЗВР.
Могли б розвернути курс більшими інтервенціями.
А могли б і розганяти, викуповуючи всю пропозицію.

до виборів яких нема ще три місяці і 11 днів, резервів вистачає для стабільного курсу,
а там або ішак або падишах
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией... :roll: :roll:
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:50

  flysoulfly написав:Тільки НБУ більше ніж 1.5 роки дуже впевнено і безапеляційно стверджував , що за умови війни, нічого кращого ніж фіксований і жорсткий валютний курс не може бути, це самий кращий варіант для умов активних бойових дій.


Что тут непонятного: ввести в заблуждение пересичніх и наи@енькать их. Всё как всегда. :mrgreen: :mrgreen:
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:39

коротко про инфляцию

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:41

  asti написав:Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией...
ниче не теряет дойдём до плановых 38,50-39 и начнёт лить по верхней границе чтоы в космос не улетели.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:58

  vitaliiangel написав:
  asti написав:Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией...
ниче не теряет дойдём до плановых 38,50-39 и начнёт лить по верхней границе чтоы в космос не улетели.
если мы будем и дальше двигаться такими темпами начнутся необратимые процессы - или вы забыли что у населения и бизнеса на текущих счетах больше триллиона гривен размещено, а ещё есть ОВГЗ (часть которых я сегодня уже конвертнул в бакс) так что ситуация непростая
на самом деле))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ситуация простая, как обычно. Разуть перестчного, а своим дать заработать
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:48

  Shaman написав:кілька сотень такий людей є - як когось залучити? :oops:

Треба було років на п'ять раніше думати, а не влаштовувати тут полювання на відьом і таке інше.
Гілці, як і вам особисто, ніхто нічого не винен.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:57

  Yuri_61 написав:
  flysoulfly написав:Тільки НБУ більше ніж 1.5 роки дуже впевнено і безапеляційно стверджував , що за умови війни, нічого кращого ніж фіксований і жорсткий валютний курс не може бути, це самий кращий варіант для умов активних бойових дій.


Что тут непонятного: ввести в заблуждение пересичніх и наи@енькать их. Всё как всегда. :mrgreen: :mrgreen:

Эмм.. все дело в том что лох не мамонт - он не вымрет)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 02:37

asti вряд-ли, он её как раз то и возглавляет)
Кассандра
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  #<1 ... 11035110361103711038
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