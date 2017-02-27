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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:41
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що НБУ закриває заявки, а свої лоти вже не виставляє. я трохи перефразував.
головне, що підтверджується головний тезис - курс буде такий, як вирішить НБУ - просто у нього є інструмент не встановлювати жорстко, а гнучко регулювати.
Саме так. І зараз НБУ гальмує курс витрачаючи ЗВР.
Могли б розвернути курс більшими інтервенціями.
А могли б і розганяти, викуповуючи всю пропозицію.
до виборів яких нема ще три місяці і 11 днів, резервів вистачає для стабільного курсу,
а там або ішак або падишах
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Додано: Сер 20 гру, 2023 23:17
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:39
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vitaliiangel
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:41
asti написав:
Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией...
ниче не теряет дойдём до плановых 38,50-39 и начнёт лить по верхней границе чтоы в космос не улетели.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:58
vitaliiangel написав: asti написав:
Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией...
ниче не теряет дойдём до плановых 38,50-39 и начнёт лить по верхней границе чтоы в космос не улетели.
если мы будем и дальше двигаться такими темпами начнутся необратимые процессы - или вы забыли что у населения и бизнеса на текущих счетах больше триллиона гривен размещено, а ещё есть ОВГЗ (часть которых я сегодня уже конвертнул в бакс) так что ситуация непростая
на самом деле))
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asti
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:25
Ситуация простая, как обычно. Разуть перестчного, а своим дать заработать
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dimo_0n
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:48
Shaman написав:
кілька сотень такий людей є - як когось залучити?
Треба було років на п'ять раніше думати, а не влаштовувати тут полювання на відьом і таке інше.
Гілці, як і вам особисто, ніхто нічого не винен.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:57
Эмм.. все дело в том что лох не мамонт - он не вымрет)
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Додано: Чет 21 гру, 2023 02:37
asti вряд-ли, он её как раз то и возглавляет)
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Кассандра
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