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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 гру, 2023 06:43
Кассандра написав:asti
вряд-ли, он её как раз то и возглавляет)
Возглавлял он её в октябре-ноябре))
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asti
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