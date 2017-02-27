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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11036110371103811039
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 06:43

  Кассандра написав:asti вряд-ли, он её как раз то и возглавляет)
Возглавлял он её в октябре-ноябре))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:08

  asti написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией...
ниче не теряет дойдём до плановых 38,50-39 и начнёт лить по верхней границе чтоы в космос не улетели.
если мы будем и дальше двигаться такими темпами начнутся необратимые процессы - или вы забыли что у населения и бизнеса на текущих счетах больше триллиона гривен размещено, а ещё есть ОВГЗ (часть которых я сегодня уже конвертнул в бакс) так что ситуация непростая
на самом деле))


не гоните волну
готівковий курс в вересні доходив до 38,5/6 і що? зазор був 1,1-1,2грн з онлайн купівлею (50к), а сьогодні банки піднімають курс слідом за МБ (продавати в мінус немає дурних), тому зазор 10коп для тих у кого (the show must go on)

самий шкідливий аспект-це ріст цін на продукти, але він відбувся
на випередження 2 тижні тому, до Різдва може додати (вчора на Привозі майже немає покувців, ціни на 10-12% менше ніж в суперм)
prodigy
 
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