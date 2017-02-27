Возглавлял он её в октябре-ноябре))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 гру, 2023 06:43
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:08
не гоните волну
готівковий курс в вересні доходив до 38,5/6 і що? зазор був 1,1-1,2грн з онлайн купівлею (50к), а сьогодні банки піднімають курс слідом за МБ (продавати в мінус немає дурних), тому зазор 10коп для тих у кого (the show must go on)
самий шкідливий аспект-це ріст цін на продукти, але він відбувся
на випередження 2 тижні тому, до Різдва може додати (вчора на Привозі майже немає покувців, ціни на 10-12% менше ніж в суперм)
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