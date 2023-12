Додано: Чет 21 гру, 2023 10:08

asti написав: vitaliiangel написав: asti написав: Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией... Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией... ниче не теряет дойдём до плановых 38,50-39 и начнёт лить по верхней границе чтоы в космос не улетели. ниче не теряет дойдём до плановых 38,50-39 и начнёт лить по верхней границе чтоы в космос не улетели. если мы будем и дальше двигаться такими темпами начнутся необратимые процессы - или вы забыли что у населения и бизнеса на текущих счетах больше триллиона гривен размещено, а ещё есть ОВГЗ (часть которых я сегодня уже конвертнул в бакс) так что ситуация непростая

не гоните волнуготівковий курс в вересні доходив до 38,5/6 і що? зазор був 1,1-1,2грн з онлайн купівлею (50к), а сьогодні банки піднімають курс слідом за МБ (продавати в мінус немає дурних), тому зазор 10коп для тих у кого (the show must go on)самий шкідливий аспект-це ріст цін на продукти, але він відбувсяна випередження 2 тижні тому, до Різдва може додати (вчора на Привозі майже немає покувців, ціни на 10-12% менше ніж в суперм)