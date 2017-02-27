Возглавлял он её в октябре-ноябре))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 гру, 2023 06:43
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:08
не гоните волну
готівковий курс в вересні доходив до 38,5/6 і що? зазор був 1,1-1,2грн з онлайн купівлею (50к), а сьогодні банки піднімають курс слідом за МБ (продавати в мінус немає дурних), тому зазор 10коп для тих у кого (the show must go on)
самий шкідливий аспект-це ріст цін на продукти, але він відбувся
на випередження 2 тижні тому, до Різдва може додати (вчора на Привозі майже немає покувців, ціни на 10-12% менше ніж в суперм)
Додано: Чет 21 гру, 2023 12:46
Додано: Чет 21 гру, 2023 12:48
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Додано: Чет 21 гру, 2023 13:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Какой там клоун на форуме любит рассказывать что деньги не будут давать?
Україна отримала $950 млн від Японії
Додано: Чет 21 гру, 2023 13:05
ще один такий транш і курс поповзе на 34,воно Вам треба
Додано: Чет 21 гру, 2023 13:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вчора НБУ злив на 330 лямів доларів валюти, нічого так гуляємо, за 3 робочі дні 635 лямів інтервенцій, ніяких Японій на довго не вистачить))
Проблєма в тому, що наша експортна сировина рухнула в ціні, імпорт не так провалився в ціні, плюс гривень в обігу торба, на вчора коррахунки банків плюс депосертифікати дорівнюють 753 ярди, рекорд за всі часи, 34 ну ніяк не влазе в такі ворота(умови).
Але сьогодні девальвуємо всього на 5 копійок, ой вибачайте: керовано нахиляємся>>>
Додано: Чет 21 гру, 2023 13:29
Додано: Чет 21 гру, 2023 13:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
чекаємо "мільйон дронів хотіли, але коштів є тільки на 100"
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