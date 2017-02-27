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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11037110381103911040>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 06:43

  Кассандра написав:asti вряд-ли, он её как раз то и возглавляет)
Возглавлял он её в октябре-ноябре))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:08

  asti написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:Судя по графику НБУ теряет контроль над ситуацией...
ниче не теряет дойдём до плановых 38,50-39 и начнёт лить по верхней границе чтоы в космос не улетели.
если мы будем и дальше двигаться такими темпами начнутся необратимые процессы - или вы забыли что у населения и бизнеса на текущих счетах больше триллиона гривен размещено, а ещё есть ОВГЗ (часть которых я сегодня уже конвертнул в бакс) так что ситуация непростая
на самом деле))


не гоните волну
готівковий курс в вересні доходив до 38,5/6 і що? зазор був 1,1-1,2грн з онлайн купівлею (50к), а сьогодні банки піднімають курс слідом за МБ (продавати в мінус немає дурних), тому зазор 10коп для тих у кого (the show must go on)

самий шкідливий аспект-це ріст цін на продукти, але він відбувся
на випередження 2 тижні тому, до Різдва може додати (вчора на Привозі майже немає покувців, ціни на 10-12% менше ніж в суперм)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:46

  Economist написав:
  vitaliiangel написав:так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.


Це б спровокувало панічні настрої.

за окном 38,25 вы панику видите?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:48

Курс долара пішов вверх: чого чекати українцям та що буде з депозитами та кредитами найближчим часом

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Какой там клоун на форуме любит рассказывать что деньги не будут давать?

Україна отримала $950 млн від Японії

​До Державного бюджету України надійшло близько $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:05



ще один такий транш і курс поповзе на 34,воно Вам треба :mrgreen:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:21

Nazarkino
вроде пора сливаться
налика нет ,все в товаре.2 дня от силы
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора НБУ злив на 330 лямів доларів валюти, нічого так гуляємо, за 3 робочі дні 635 лямів інтервенцій, ніяких Японій на довго не вистачить))
Проблєма в тому, що наша експортна сировина рухнула в ціні, імпорт не так провалився в ціні, плюс гривень в обігу торба, на вчора коррахунки банків плюс депосертифікати дорівнюють 753 ярди, рекорд за всі часи, 34 ну ніяк не влазе в такі ворота(умови).
Але сьогодні девальвуємо всього на 5 копійок, ой вибачайте: керовано нахиляємся>>>
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:29

  shatenerbi написав:Nazarkino
вроде пора сливаться
налика нет ,все в товаре.2 дня от силы

Згадується классика, якщо у вас немає гривні, це не означає, що у всіх так само)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чекаємо "мільйон дронів хотіли, але коштів є тільки на 100" :lol:
Прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України зросла до 44,4 мільярда гривень, а Агенції оборонних закупівель вже бракує понад 30 мільярдів гривень, щоб до кінця 2023 року покрити аванси й виплати, передбачені підписаними угодами.
bamper
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