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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 гру, 2023 13:32
somilitark
Японії вистачить аж на тиждень. Хоча свідків "заграніца нам поможет" і "Україні не дадуть впасти" це не переконає.
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