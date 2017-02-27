bamper написав:чекаємо "мільйон дронів хотіли, але коштів є тільки на 100"
Прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України зросла до 44,4 мільярда гривень, а Агенції оборонних закупівель вже бракує понад 30 мільярдів гривень, щоб до кінця 2023 року покрити аванси й виплати, передбачені підписаними угодами.
все просто минфин выпустит ОВГЗ для дронов а военные овгз что были выпущены ранее реструктуризируют на 50 лет с доходностью 7%
bamper написав:чекаємо "мільйон дронів хотіли, але коштів є тільки на 100"
Прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України зросла до 44,4 мільярда гривень, а Агенції оборонних закупівель вже бракує понад 30 мільярдів гривень, щоб до кінця 2023 року покрити аванси й виплати, передбачені підписаними угодами.
все просто минфин выпустит ОВГЗ для дронов а военные овгз что были выпущены ранее реструктуризируют на 50 лет с доходностью 7%
все просто дрони подорожчують з $200 до $2000 міністру оборони ж потрібно своїх діточок в штатах кормити та балувати. не в Україні ж їм сидіти під ракетами
На будівництві нещодавно відкритого в Києві Подільського мостового переходу викрито збитки на 24 млн гривень. "Викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу", - йдеться в повідомленні.
наголошую: чергову... ось де стабільність - в черговності розкрадання коштів на будь-якому об'єкті.