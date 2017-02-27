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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11038110391104011041>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:32

somilitark

Японії вистачить аж на тиждень. Хоча свідків "заграніца нам поможет" і "Україні не дадуть впасти" це не переконає.

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Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:18

  Vert написав:somilitark

Японії вистачить аж на тиждень. Хоча свідків "заграніца нам поможет" і "Україні не дадуть впасти" це не переконає.

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не вистачить. цей тиждень інтервенцій буде ярд+
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:18

  bamper написав:чекаємо "мільйон дронів хотіли, але коштів є тільки на 100" :lol:
Прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України зросла до 44,4 мільярда гривень, а Агенції оборонних закупівель вже бракує понад 30 мільярдів гривень, щоб до кінця 2023 року покрити аванси й виплати, передбачені підписаними угодами.


все просто
минфин выпустит ОВГЗ для дронов
а военные овгз что были выпущены ранее реструктуризируют на 50 лет с доходностью 7%
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:21

  Олежан написав:
  bamper написав:чекаємо "мільйон дронів хотіли, але коштів є тільки на 100" :lol:
Прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України зросла до 44,4 мільярда гривень, а Агенції оборонних закупівель вже бракує понад 30 мільярдів гривень, щоб до кінця 2023 року покрити аванси й виплати, передбачені підписаними угодами.


все просто
минфин выпустит ОВГЗ для дронов
а военные овгз что были выпущены ранее реструктуризируют на 50 лет с доходностью 7%

все просто
дрони подорожчують з $200 до $2000 :lol:
міністру оборони ж потрібно своїх діточок в штатах кормити та балувати. не в Україні ж їм сидіти під ракетами
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Олежан написав:военные овгз что были выпущены ранее реструктуризируют на 50 лет с доходностью 7%

Вже дефолт? Так швидко?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На будівництві нещодавно відкритого в Києві Подільського мостового переходу викрито збитки на 24 млн гривень.
"Викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу", - йдеться в повідомленні.

наголошую: чергову...
ось де стабільність - в черговності розкрадання коштів на будь-якому об'єкті.
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Відкат.
Мб 63 на 65.
Але НБУ знову розігнав ринок і дуже масивними інтервенціями розвернув тренд.
НБУ всіх переграв, хоч і втулив купу валюти.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:51

  Дюрі-бачі написав:
  Олежан написав:военные овгз что были выпущены ранее реструктуризируют на 50 лет с доходностью 7%

Вже дефолт? Так швидко?

досить багатіти
в країні війна
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 15:07

  somilitark написав:Відкат. Мб 63 на 65. Але НБУ знову розігнав ринок і дуже масивними інтервенціями розвернув тренд. НБУ всіх переграв, хоч і втулив купу валюти.

Чи надовго, прогнозую що з понеділка будемо пробивати нові вершини

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:12

  somilitark написав:Вчора НБУ злив на 330 лямів доларів валюти
Звідки інфа?
asti
 
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