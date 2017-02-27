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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11038110391104011041
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................21.12.2023..........22.12.2023
дата розрахунку.................20.12.2023...........21.12.2023
Євро....................................41,0664................41,2846
Долар США.........................37,5516................37,5964...+0.12%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.12.2023.........................37,6128

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0981 (на прошлой сессии 1.0936) +0.41%

Сегодня открылись, как обычно, значительно выше вчерашних курсов. Однако, на этот раз интервенций НБУ оказалось достаточно, чтобы продавить рынок немного вниз.
В итоге, справочный курс оказался всего на 6 копеек выше действующего официального.
Есть информация, что примерно с полудня рынок опять развернулся в сторону роста, но, даже если она и правдива, рост был совсем небольшим. Пожалуй, корректнее будет говорить о стабилизации.
Новый официальный курс оказался ниже справочного примерно на 1.5 копейки.
Прирост официального курса за сессию составил 4.48 копейки.

Вчерашняя информация об очень высоких оборотах сегодня нашла свое подтверждение, объем интервенций значительно превышал обычные обороты. Все это происходит на фоне весьма высоких расходов казначейства. Конец года во всей красе.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.07 (на прошлой сессии 102.45)
Начавшееся позавчера вечером плавное восстановление продолжалось до сегодняшнего полудня, после чего снова произошло резкое снижение.
...............................................................
  somilitark написав:НБУ всіх переграв, хоч і втулив купу валюти.

Размер этой купы сейчас очень мало зависит от курсовой динамики. Перекос на рынке огромный. Чтобы хоть как-то контролировать курс, регулятору необходимо закрывать весь дефицит, иначе будет кратный девал и гиперок.
Я не знаю, почему НБУ затеял именно такую игру, но упрекать его в лишнем расходовании валюты не приходится. Это неизбежность.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:47

  Сибарит написав:Размер этой купы сейчас очень мало зависит от курсовой динамики. Перекос на рынке огромный. Чтобы хоть как-то контролировать курс, регулятору необходимо закрывать весь дефицит, иначе будет кратный девал и гиперок.
Я не знаю, почему НБУ затеял именно такую игру, но упрекать его в лишнем расходовании валюты не приходится. Это неизбежность.

вони чітко бачать та знають структуру імпорту. в них було два роки на створення умов для зменшення дефіциту, в тому числі через запровадження додаткових податків на не критичний імпорт. але замість цього завозили розкішні авто... а тепер мають результат своєї бездіяльності та непрофесіоналізму.
хто як не НБУ винен в тупому кроці зміни курсу до 36 місяць назад? навіщо? хто повинен нести відповідальність як не НБУ?
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:46

  bamper написав:
  Сибарит написав:Размер этой купы сейчас очень мало зависит от курсовой динамики. Перекос на рынке огромный. Чтобы хоть как-то контролировать курс, регулятору необходимо закрывать весь дефицит, иначе будет кратный девал и гиперок.
Я не знаю, почему НБУ затеял именно такую игру, но упрекать его в лишнем расходовании валюты не приходится. Это неизбежность.

вони чітко бачать та знають структуру імпорту. в них було два роки на створення умов для зменшення дефіциту, в тому числі через запровадження додаткових податків на не критичний імпорт. але замість цього завозили розкішні авто... а тепер мають результат своєї бездіяльності та непрофесіоналізму.
хто як не НБУ винен в тупому кроці зміни курсу до 36 місяць назад? навіщо? хто повинен нести відповідальність як не НБУ?

НБУ не відповідальний ні за податки ні за імпорт
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:НБУ не відповідальний


я відповідаю за порядок, а безладдя мене не стосується!
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:47

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:кілька сотень такий людей є - як когось залучити? :oops:

Треба було років на п'ять раніше думати, а не влаштовувати тут полювання на відьом і таке інше.
Гілці, як і вам особисто, ніхто нічого не винен.

а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували :shock:

звісно ніхто не винен, я десь написав протилежне? але це не ж заважає подумати, як зробити гілку краще ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:22


Прям в госбюджет? На 23 год? Что делается с непотраченным бюджетом? Зашли доллары?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:44

  M-A-X написав:

Прям в госбюджет? На 23 год? Что делается с непотраченным бюджетом? Зашли доллары?

Какие доллары ? Читайте внимательно, Япония - значит йена. И не в бюджет, а на счёт Пышному. А если конец года - то можно с ней попрощаться. Ждём бюджетную йену в обменках Киева. :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 20:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь написав:Какие доллары ? Читайте внимательно, Япония - значит йена. И не в бюджет, а на счёт Пышному. А если конец года - то можно с ней попрощаться. Ждём бюджетную йену в обменках Киева. :mrgreen:

А також в клубах 50к і 200к :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 20:30

  Zochan написав:
Игорь написав:Какие доллары ? Читайте внимательно, Япония - значит йена. И не в бюджет, а на счёт Пышному. А если конец года - то можно с ней попрощаться. Ждём бюджетную йену в обменках Киева. :mrgreen:

А також в клубах 50к і 200к :)

Яхт-клуб, гольф-клуб наслышан. 50-200к клуб - безработные, малоимущие на пособии ? Какой там хоть выхлоп, дайте кто-то цифру. Подходя к теще и к куму за паспортными данными не будет стыдно назвать им откат ?
Ой чувствую, сейчас стану врагом для многих :mrgreen:
Синька-чмо
Игорь
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