Додано: Чет 21 гру, 2023 16:39

somilitark написав: НБУ всіх переграв, хоч і втулив купу валюти. НБУ всіх переграв, хоч і втулив купу валюти.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................21.12.2023..........22.12.2023дата розрахунку.................20.12.2023...........21.12.2023Євро....................................41,0664................41,2846Долар США.........................37,5516...................+0.12%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0021.12.2023.........................37,6128Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0936) +0.41%Сегодня открылись, как обычно, значительно выше вчерашних курсов. Однако, на этот раз интервенций НБУ оказалось достаточно, чтобы продавить рынок немного вниз.В итоге, справочный курс оказался всего на 6 копеек выше действующего официального.Есть информация, что примерно с полудня рынок опять развернулся в сторону роста, но, даже если она и правдива, рост был совсем небольшим. Пожалуй, корректнее будет говорить о стабилизации.Новый официальный курс оказался ниже справочного примерно на 1.5 копейки.Прирост официального курса за сессию составил 4.48 копейки.Вчерашняя информация об очень высоких оборотах сегодня нашла свое подтверждение, объем интервенций значительно превышал обычные обороты. Все это происходит на фоне весьма высоких расходов казначейства. Конец года во всей красе.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 102.45)Начавшееся позавчера вечером плавное восстановление продолжалось до сегодняшнего полудня, после чего снова произошло резкое снижение................................................................Размер этой купы сейчас очень мало зависит от курсовой динамики. Перекос на рынке огромный. Чтобы хоть как-то контролировать курс, регулятору необходимо закрывать весь дефицит, иначе будет кратный девал и гиперок.Я не знаю, почему НБУ затеял именно такую игру, но упрекать его в лишнем расходовании валюты не приходится. Это неизбежность.