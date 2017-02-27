Знаю таких перцев, делают на протяжении года кучу таких прогнозов, а потом подбирают подходящий под ситуацию. Все. Эксперт блд.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 гру, 2023 23:16
Додано: Чет 21 гру, 2023 23:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:09
Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:14
Спочатку треба було думати, наприклад, як НБУ ), натискаючи всякі непотрібні кнопочки спітнілими рученятами, як не доводити її до стану сублімованої пісочниці.
Ну і як водиться вважаючи себе профі, можна зайнятися її поліпшенням за своїм баченням і планами, а не займатися рекрутингом.
Даю на коня на водочку.
Втілити в життя постулат - ніхто не знає ідею краще ніж автор цієї ідеї.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:35
А где-то есть стата сколько НБУ льёт на межбанке,
по дням желательно)).
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