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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11039110401104111042
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:16

  Yuri_61 написав:Зображення

Знаю таких перцев, делают на протяжении года кучу таких прогнозов, а потом подбирают подходящий под ситуацию. Все. Эксперт блд.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Rack написав:
  Yuri_61 написав:Зображення

Знаю таких перцев, делают на протяжении года кучу таких прогнозов, а потом подбирают подходящий под ситуацию. Все. Эксперт блд.
А ще є Зебра :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:00

Rack
може людина про євро писала
deepfree
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:09

  deepfree написав:Rack
може людина про євро писала


а 30 січня 2024 помацаємо 42 за 1 доляр
далі не знаю, бо все залежить, чи продовжать допомогу Україні в необхідних обсягах
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:14

а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували :shock:

звісно ніхто не винен, я десь написав протилежне? але це не ж заважає подумати, як зробити гілку краще ;)

Спочатку треба було думати, наприклад, як НБУ ), натискаючи всякі непотрібні кнопочки спітнілими рученятами, як не доводити її до стану сублімованої пісочниці.
Ну і як водиться вважаючи себе профі, можна зайнятися її поліпшенням за своїм баченням і планами, а не займатися рекрутингом. :D
Даю на коня на водочку.
Втілити в життя постулат - ніхто не знає ідею краще ніж автор цієї ідеї.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:35

А где-то есть стата сколько НБУ льёт на межбанке,
по дням желательно)). :roll: :roll:
asti
 
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