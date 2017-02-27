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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Rack
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:00
Rack
може людина про євро писала
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deepfree
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:09
deepfree написав:Rack
може людина про євро писала
а 30 січня 2024 помацаємо 42 за 1 доляр
далі не знаю, бо все залежить, чи продовжать допомогу Україні в необхідних обсягах
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Yuri_61
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:14
а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували
звісно ніхто не винен, я десь написав протилежне? але це не ж заважає подумати, як зробити гілку краще
Спочатку треба було думати, наприклад, як НБУ ), натискаючи всякі непотрібні кнопочки спітнілими рученятами, як не доводити її до стану сублімованої пісочниці.
Ну і як водиться вважаючи себе профі, можна зайнятися її поліпшенням за своїм баченням і планами, а не займатися рекрутингом.
Даю на коня на водочку.
Втілити в життя постулат - ніхто не знає ідею краще ніж автор цієї ідеї.
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Прораб
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:35
А где-то есть стата сколько НБУ льёт на межбанке,
по дням желательно)).
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asti
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:29
Shaman написав: Навуходоносор написав: Shaman написав:
кілька сотень такий людей є - як когось залучити?
Треба було років на п'ять раніше думати, а не влаштовувати тут полювання на відьом і таке інше.
Гілці, як і вам особисто, ніхто нічого не винен
.
а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували
А Зебра?
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reef
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:09
Yuri_61 написав: deepfree написав:Rack
може людина про євро писала
а 30 січня 2024 помацаємо 42 за 1 доляр
далі не знаю, бо все залежить, чи продовжать допомогу Україні в необхідних обсягах
для цього потрібно кожного дня щоб гривня давала до курсу +1 грн. Це фантастика.
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flyman
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