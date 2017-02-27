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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11039110401104111042
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:16

  Yuri_61 написав:Зображення

Знаю таких перцев, делают на протяжении года кучу таких прогнозов, а потом подбирают подходящий под ситуацию. Все. Эксперт блд.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Rack написав:
  Yuri_61 написав:Зображення

Знаю таких перцев, делают на протяжении года кучу таких прогнозов, а потом подбирают подходящий под ситуацию. Все. Эксперт блд.
А ще є Зебра :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:00

Rack
може людина про євро писала
deepfree
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:09

  deepfree написав:Rack
може людина про євро писала


а 30 січня 2024 помацаємо 42 за 1 доляр
далі не знаю, бо все залежить, чи продовжать допомогу Україні в необхідних обсягах
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:14

а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували :shock:

звісно ніхто не винен, я десь написав протилежне? але це не ж заважає подумати, як зробити гілку краще ;)

Спочатку треба було думати, наприклад, як НБУ ), натискаючи всякі непотрібні кнопочки спітнілими рученятами, як не доводити її до стану сублімованої пісочниці.
Ну і як водиться вважаючи себе профі, можна зайнятися її поліпшенням за своїм баченням і планами, а не займатися рекрутингом. :D
Даю на коня на водочку.
Втілити в життя постулат - ніхто не знає ідею краще ніж автор цієї ідеї.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:35

А где-то есть стата сколько НБУ льёт на межбанке,
по дням желательно)). :roll: :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:29

  Shaman написав:
  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:кілька сотень такий людей є - як когось залучити? :oops:

Треба було років на п'ять раніше думати, а не влаштовувати тут полювання на відьом і таке інше.
Гілці, як і вам особисто, ніхто нічого не винен.

а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували :shock:

А Зебра? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:09

  Yuri_61 написав:
  deepfree написав:Rack
може людина про євро писала


а 30 січня 2024 помацаємо 42 за 1 доляр
далі не знаю, бо все залежить, чи продовжать допомогу Україні в необхідних обсягах

для цього потрібно кожного дня щоб гривня давала до курсу +1 грн. Це фантастика.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 06:52

flyman
Ми з України. тут все реальність.
Залежить від новин з фронту та америки з європою.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:22

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:
  deepfree написав:Rack
може людина про євро писала


а 30 січня 2024 помацаємо 42 за 1 доляр
далі не знаю, бо все залежить, чи продовжать допомогу Україні в необхідних обсягах

для цього потрібно кожного дня щоб гривня давала до курсу +1 грн. Це фантастика.

За 40 днів достатньо по 0,1 грн/день.
Взагалі то і 42 не така вже і проблема - було ще у 2022 і на фоні інших реальних проблем це така собі дрібна неприємність. На жаль ні перед самою війною не ефективно витрачали кошти:
У передвоєнному році видатки державного бюджету на будівництво доріг склали 132 млрд грн. Це майже втричі більше, ніж планувалося на початку 2021 року.
Зі суми у 132 млрд грн можна було спокійно виділити хоча б 10% на спорудження фортифікаційних рубежів поблизу україно-російського кордону. Провести мінування, збудувати бетонні укріплення, протитанкові рови та кілька смуг загороджень. Тоді б ворог точно не зумів так легко проникнути аж до самого Києва, окупувати частину Чернігівської та Сумської областей, прорватися мало не до центру Харкова, як на параді пройти до Херсона, Мелітополя, Бердянська та Енергодара.
https://zaxid.net/statti_tag50974/

Ні під час війни з брукуванням місцевою владою і рекордами купівлі преміум-тачок і всякого іншого мотлоху населенням. Може зараз біда щось навчить, якщо не запізно буде.
Ой+
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