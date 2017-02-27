а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували
звісно ніхто не винен, я десь написав протилежне? але це не ж заважає подумати, як зробити гілку краще
Спочатку треба було думати, наприклад, як НБУ ), натискаючи всякі непотрібні кнопочки спітнілими рученятами, як не доводити її до стану сублімованої пісочниці. Ну і як водиться вважаючи себе профі, можна зайнятися її поліпшенням за своїм баченням і планами, а не займатися рекрутингом. Даю на коня на водочку. Втілити в життя постулат - ніхто не знає ідею краще ніж автор цієї ідеї.
а 30 січня 2024 помацаємо 42 за 1 доляр далі не знаю, бо все залежить, чи продовжать допомогу Україні в необхідних обсягах
для цього потрібно кожного дня щоб гривня давала до курсу +1 грн. Це фантастика.
За 40 днів достатньо по 0,1 грн/день. Взагалі то і 42 не така вже і проблема - було ще у 2022 і на фоні інших реальних проблем це така собі дрібна неприємність. На жаль ні перед самою війною не ефективно витрачали кошти:
У передвоєнному році видатки державного бюджету на будівництво доріг склали 132 млрд грн. Це майже втричі більше, ніж планувалося на початку 2021 року. Зі суми у 132 млрд грн можна було спокійно виділити хоча б 10% на спорудження фортифікаційних рубежів поблизу україно-російського кордону. Провести мінування, збудувати бетонні укріплення, протитанкові рови та кілька смуг загороджень. Тоді б ворог точно не зумів так легко проникнути аж до самого Києва, окупувати частину Чернігівської та Сумської областей, прорватися мало не до центру Харкова, як на параді пройти до Херсона, Мелітополя, Бердянська та Енергодара. https://zaxid.net/statti_tag50974/
Ні під час війни з брукуванням місцевою владою і рекордами купівлі преміум-тачок і всякого іншого мотлоху населенням. Може зараз біда щось навчить, якщо не запізно буде.