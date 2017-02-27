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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:44
Ой+ написав:
Прекращение выплат за госдолгом - это фактически прямая бюджетная поддержка на аналогичную сумму. Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить. Но в любом случае это мегановость. Все как я и прогнозирую - в конечном итоге долги нам спишут.
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Zebra
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:03
Zebra написав: Ой+ написав:
Прекращение выплат за госдолгом - это фактически прямая бюджетная поддержка на аналогичную сумму. Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить. Но в любом случае это мегановость. Все как я и прогнозирую - в конечном итоге долги нам спишут.
Цікаво, що зі схематозними "боргами" по "держгарантіях". Досі харчуються азірофф та подібні?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:31
Zebra написав:
Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить.
Можливо це 4 млрд доларів, на які зменшилась потреба у фінансуванні на 2024 рік, про які Марченко казав.
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