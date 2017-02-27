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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11040110411104211043
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:44

  Ой+ написав:
Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraine_ ... _club-4354

Прекращение выплат за госдолгом - это фактически прямая бюджетная поддержка на аналогичную сумму. Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить. Но в любом случае это мегановость. Все как я и прогнозирую - в конечном итоге долги нам спишут.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:03

  Zebra написав:
  Ой+ написав:
Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraine_ ... _club-4354

Прекращение выплат за госдолгом - это фактически прямая бюджетная поддержка на аналогичную сумму. Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить. Но в любом случае это мегановость. Все как я и прогнозирую - в конечном итоге долги нам спишут.


Цікаво, що зі схематозними "боргами" по "держгарантіях". Досі харчуються азірофф та подібні?
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить.


Можливо це 4 млрд доларів, на які зменшилась потреба у фінансуванні на 2024 рік, про які Марченко казав.
Economist
 
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