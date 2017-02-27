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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11040110411104211043
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:44

  Ой+ написав:
Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraine_ ... _club-4354

Прекращение выплат за госдолгом - это фактически прямая бюджетная поддержка на аналогичную сумму. Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить. Но в любом случае это мегановость. Все как я и прогнозирую - в конечном итоге долги нам спишут.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:03

  Zebra написав:
  Ой+ написав:
Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraine_ ... _club-4354

Прекращение выплат за госдолгом - это фактически прямая бюджетная поддержка на аналогичную сумму. Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить. Но в любом случае это мегановость. Все как я и прогнозирую - в конечном итоге долги нам спишут.


Цікаво, що зі схематозними "боргами" по "держгарантіях". Досі харчуються азірофф та подібні?
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Хотелось бы оценить сколько именно не нужно будет платить.


Можливо це 4 млрд доларів, на які зменшилась потреба у фінансуванні на 2024 рік, про які Марченко казав.
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:14

Zebra

📍Україна отримує відстрочку від погашення і обслуговування боргу перед зазначеними кредиторами до кінця березня 2027 року.
📍Угода є частиною програми з МВФ та загального пакету зовнішнього фінансування у 122 млрд. до 2027 року. Від офіційних кредиторів її підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

Заключення угоди з офіційними кредиторами посилює позиції України перед другим етапом боргової реструктуризації, що має відбутись у першій половині 2024 року. В рамках неї будуть проводитись переговори про відстрочку платежів за зовнішнім комерційним боргом (по єврооблігаціям, ВВП-варантам).

За оцінками МВФ, за рахунок цих двох операцій із зовнішнім державним боргом Україна зможе заощадити 14,8 млрд. дол. протягом дії програми EFF у 2023-2027 рр. Це зміцнить міжнародні резерви і макрофінансову стабільність, дасть змогу направити зекономлені ресурси на фінансування соціальної сфери та економічне відновлення.  
Misha_z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:24

  Misha_z написав:Zebra

📍Україна отримує відстрочку від погашення і обслуговування боргу перед зазначеними кредиторами до кінця березня 2027 року.
📍Угода є частиною програми з МВФ та загального пакету зовнішнього фінансування у 122 млрд. до 2027 року. Від офіційних кредиторів її підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

Заключення угоди з офіційними кредиторами посилює позиції України перед другим етапом боргової реструктуризації, що має відбутись у першій половині 2024 року. В рамках неї будуть проводитись переговори про відстрочку платежів за зовнішнім комерційним боргом (по єврооблігаціям, ВВП-варантам).

За оцінками МВФ, за рахунок цих двох операцій із зовнішнім державним боргом Україна зможе заощадити 14,8 млрд. дол. протягом дії програми EFF у 2023-2027 рр. Це зміцнить міжнародні резерви і макрофінансову стабільність, дасть змогу направити зекономлені ресурси на фінансування соціальної сфери та економічне відновлення.  

На папері пристойно,по факту - немає нових грошей
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:30

  Прораб написав:
а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували :shock:

звісно ніхто не винен, я десь написав протилежне? але це не ж заважає подумати, як зробити гілку краще ;)

Спочатку треба було думати, наприклад, як НБУ ), натискаючи всякі непотрібні кнопочки спітнілими рученятами, як не доводити її до стану сублімованої пісочниці.
Ну і як водиться вважаючи себе профі, можна зайнятися її поліпшенням за своїм баченням і планами, а не займатися рекрутингом. :D
Даю на коня на водочку.
Втілити в життя постулат - ніхто не знає ідею краще ніж автор цієї ідеї.

в тій частині, яка доступна, - цим займаюсь 8)
а до деяких речей треба мати доступ.

але є момент, що люди які взагалі нічого не роблять, дуже люблять давати поради :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:40

sens

Не віддати борг це те саме, що залучити новий і віддати старий. По факту - в наступному році в нас буде менше платежів за зовнішнім боргои, отже нам менше потрібно залучити.
Misha_z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:45

  Прораб написав:
а кого вполювали? не бачив, щоб тут когось з профі цькували :shock:

звісно ніхто не винен, я десь написав протилежне? але це не ж заважає подумати, як зробити гілку краще ;)

Спочатку треба було думати, наприклад, як НБУ ), натискаючи всякі непотрібні кнопочки спітнілими рученятами, як не доводити її до стану сублімованої пісочниці.
Ну і як водиться вважаючи себе профі, можна зайнятися її поліпшенням за своїм баченням і планами, а не займатися рекрутингом. :D
Даю на коня на водочку.
Втілити в життя постулат - ніхто не знає ідею краще ніж автор цієї ідеї.

Дякую. І окремо за сублімовану пісочницю, гарне визначення.

Основна вада подібних людей - відсутність уяви. Вони не здатні уявити, що людина може займатися чимось просто з цікавості та любові до чогось.

Як тільки вузьколобі починають бачити подібну демократію, вони за будь яку ціну намагаються її очолити. Нарешті очоливши, з подивом виявляється, що зиску вона таки не приносить. Ба більше - чомусь не приходять більше спонсори, спортсмени та інші цікаві люди. А існуючі навпаки - розбігаються.
В результаті, перемігши ентузіастів, розігнавши зацікавлених, імярек отримує в підсумку дирку від бублику і мертву справу.Або, якщо не дуже ретельний, сублімовану пісочницю.

Таких історій безліч.
Але жодна падлюка, наскільки я знаю, не вибачилася.

Цікаво, можна це вважати національною рисою чи все-таки подібні товаріші заслуговують на засудження?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:58

В ближайшие дни пойдем ниже 38,00 грн за USD (наличный продажа: ПОВы и менялы).
Victor8
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