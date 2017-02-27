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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:48
Victor8 написав:
В ближайшие дни пойдем ниже 38,00 грн за USD (наличный продажа: ПОВы и менялы).
Та не может быть. А как же выполнить 42, причём в среднем за год?!
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