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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11041110421104311044
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:48

  Victor8 написав:В ближайшие дни пойдем ниже 38,00 грн за USD (наличный продажа: ПОВы и менялы).

Та не может быть. А как же выполнить 42, причём в среднем за год?!
moveton
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