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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11041110421104311044
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:48

  Victor8 написав:В ближайшие дни пойдем ниже 38,00 грн за USD (наличный продажа: ПОВы и менялы).

Та не может быть. А как же выполнить 42, причём в среднем за год?!
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:42

  sens написав:
  Victor8 написав:В ближайшие дни пойдем ниже 38,00 грн за USD (наличный продажа: ПОВы и менялы).

Звідки чутки?

Позитивных новостей для гривны стало больше, чем негативных.
Но, сильного укрепления не будет.
Пока как-то так...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:46

  moveton написав:
  Victor8 написав:В ближайшие дни пойдем ниже 38,00 грн за USD (наличный продажа: ПОВы и менялы).

Та не может быть. А как же выполнить 42, причём в среднем за год?!

42,00 временно переносится на другой период нашей жизни...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:49

  Victor8 написав:
  sens написав:
  Victor8 написав:В ближайшие дни пойдем ниже 38,00 грн за USD (наличный продажа: ПОВы и менялы).

Звідки чутки?

Позитивных новостей для гривны стало больше, чем негативных.

Допомога з США
«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав Кулеба.

Це новини для любителів ілюзій...
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 22 гру, 2023 16:56, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

копейка написав:«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав Кулеба.

"сказав Кулеба" :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:58

  копейка написав: Подібного масштабу?
Допомога з США
«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав Кулеба.

Эта новость в меньшей степени, но тоже влияет.
А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............22.12.2023........25.12.2023
дата розрахунку............21.12.2023.........22.12.2023
Євро...............................41,2846..............41,3753
Долар США....................37,5964..............37,5525...-0.12%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.12.2023..........................37,5966

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1018 (на прошлой сессии 1.0981) +0.34%
Евро преодолел "психологически значимый рубеж" :)

Открылись, по привычке, выше действующего официального курса, но сегодня интервенции регулятора стали продавливать котировки вниз. Достаточно быстро проскочили зафиксированный вчера уровень, в результате чего справочный курс оказался на уровне действующего официального. На этом не остановились, и официальный курс потерял по сравнению со справочным более 4 копеек.
Укрепление гривны за сессию составило 4.39 копейки.

Нынешний праздник жизни не должен был обойтись НБУ слишком дорого - с полей доносятся вести о вполне обычных оборотах. Также есть информация о небольшом отскоке под конец сессии.

Вчерашнее снижение темпов роста произошло на фоне снижения объемов интервенций, которые, тем не менее, оставались выше привычного уровня. Также были очень большие расходы казначейства.
Прямая зависимость, которую можно было бы выразить в цифрах, курсовой динамики от каких-либо параметров не прослеживается. Однако, общая зависимость этой динамики от спроса прослеживается, курс определяется явно не пожеланиями левой пятки чиновника НБУ. Можно осторожно предположить, что динамика курса зависит от соотношения прогнозной и фактической потребности в интервенциях. Применение такого метода позволило бы и движения курса приблизить к естественным, и сохранить интригу. Как видно из статистики, динамика обычно допускается в первой половине сессии, а потом результат фиксируется.

Индекс доллара DXY в 15-00 101.65 (на прошлой сессии 102.07)
Вчерашнее снижение после 15 стало более плавным, а сегодня утром ускорилось. Должен оговориться, что динамика далеко не запредельная. Имеем новый минимум с конца июля. Цикл, который продолжается обычно 3-4 месяца на этот раз изрядно затянулся.
......................................................
  asti написав:А где-то есть стата сколько НБУ льёт на межбанке,
по дням желательно)). :roll: :roll:

По дням видно в анализе ликвидности
Графа "1.3 Інші монетарні операції" почти полностью отражает интервенции. Попаданием туда еще чего-то обычно можно пренебречь. При продаже значения отрицательные.
Точную понедельную статистику можно посмотреть по ссылке
Сибарит
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