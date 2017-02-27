Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:24

asti написав: А где-то есть стата сколько НБУ льёт на межбанке,

по дням желательно)). А где-то есть стата сколько НБУ льёт на межбанке,по дням желательно)).

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............22.12.2023........25.12.2023дата розрахунку............21.12.2023.........22.12.2023Євро...............................41,2846..............41,3753Долар США....................37,5964.................-0.12%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0022.12.2023..........................37,5966Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0981) +0.34%Евро преодолел "психологически значимый рубеж"Открылись, по привычке, выше действующего официального курса, но сегодня интервенции регулятора стали продавливать котировки вниз. Достаточно быстро проскочили зафиксированный вчера уровень, в результате чего справочный курс оказался на уровне действующего официального. На этом не остановились, и официальный курс потерял по сравнению со справочным более 4 копеек.Укрепление гривны за сессию составило 4.39 копейки.Нынешний праздник жизни не должен был обойтись НБУ слишком дорого - с полей доносятся вести о вполне обычных оборотах. Также есть информация о небольшом отскоке под конец сессии.Вчерашнее снижение темпов роста произошло на фоне снижения объемов интервенций, которые, тем не менее, оставались выше привычного уровня. Также были очень большие расходы казначейства.Прямая зависимость, которую можно было бы выразить в цифрах, курсовой динамики от каких-либо параметров не прослеживается. Однако, общая зависимость этой динамики от спроса прослеживается, курс определяется явно не пожеланиями левой пятки чиновника НБУ. Можно осторожно предположить, что динамика курса зависит от соотношения прогнозной и фактической потребности в интервенциях. Применение такого метода позволило бы и движения курса приблизить к естественным, и сохранить интригу. Как видно из статистики, динамика обычно допускается в первой половине сессии, а потом результат фиксируется.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 102.07)Вчерашнее снижение после 15 стало более плавным, а сегодня утром ускорилось. Должен оговориться, что динамика далеко не запредельная. Имеем новый минимум с конца июля. Цикл, который продолжается обычно 3-4 месяца на этот раз изрядно затянулся.......................................................По дням видноГрафа "1.3 Інші монетарні операції" почти полностью отражает интервенции. Попаданием туда еще чего-то обычно можно пренебречь. При продаже значения отрицательные.Точную понедельную статистику можно посмотреть по