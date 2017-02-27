RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11042110431104411045
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:26

  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 603
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:59

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит

зато який клас гри, НБУ з покерфейсом зливає ярд в ТИЖДЕНЬ
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 гру, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33638
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:10

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...
Да уж, так никаких звр надолго не хватит
зато який клас гри, НБУ з покерфейсом зливає ярд в місяць
В ТИЖДЕНЬ, ХЛОПЧЕ, В ТИЖДЕНЬ...
Востаннє редагувалось asti в П'ят 22 гру, 2023 20:27, всього редагувалось 2 разів.
asti
 
Повідомлень: 3582
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:20

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит

А Япония 950 млн налила и все покрыла это типа не в счёт? А мораторий на выплату долгов до 2027 это не в счёт?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12531
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:33

  Victor8 написав:
  копейка написав: Подібного масштабу?
Допомога з США
«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав Кулеба.

Эта новость в меньшей степени, но тоже влияет.
А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.

Эта договоренность просто бомба. Нам идут на уступки, финишем будет списание долгов. Ещё и 300 млрд от Рашки выпишут.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12531
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:34

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит

А на довго й не треба, до свят повитрушувати доларові матраци і вистарчить. Завжди перед святами гривня укріплялася.
AndriyQ
 
Повідомлень: 118
З нами з: 04.07.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11042110431104411045
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3347, 3348, 3349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33480 36612556
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 08:59
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13102290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7977 23064225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 гру, 2023 20:58
h8_Sharhan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5566)
22.12.2023 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.