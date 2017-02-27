RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11043110441104511046>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:26

  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 604
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:59

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит

зато який клас гри, НБУ з покерфейсом зливає ярд в ТИЖДЕНЬ
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 гру, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33640
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:10

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...
Да уж, так никаких звр надолго не хватит
зато який клас гри, НБУ з покерфейсом зливає ярд в місяць
В ТИЖДЕНЬ, ХЛОПЧЕ, В ТИЖДЕНЬ...
Востаннє редагувалось asti в П'ят 22 гру, 2023 20:27, всього редагувалось 2 разів.
asti
 
Повідомлень: 3583
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:20

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит

А Япония 950 млн налила и все покрыла это типа не в счёт? А мораторий на выплату долгов до 2027 это не в счёт?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12533
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:33

  Victor8 написав:
  копейка написав: Подібного масштабу?
Допомога з США
«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав Кулеба.

Эта новость в меньшей степени, но тоже влияет.
А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.

Эта договоренность просто бомба. Нам идут на уступки, финишем будет списание долгов. Ещё и 300 млрд от Рашки выпишут.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12533
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:34

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит

А на довго й не треба, до свят повитрушувати доларові матраци і вистарчить. Завжди перед святами гривня укріплялася.
AndriyQ
 
Повідомлень: 118
З нами з: 04.07.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:23

Zebra
І по 10 млн на брата нам всім поділять. Кишені треба терміново дошивати більші.
zzz007
 
Повідомлень: 14
З нами з: 14.02.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:30

  zzz007 написав:Zebra
І по 10 млн на брата нам всім поділять. Кишені треба терміново дошивати більші.

Ми вже живемо краще ніж до війни. Я не можу вільно з 16 годин по своєму обласному центру пересуватися. Постійні тянучки. Припаркуватися важко навіть у дворі. Зупініть цей пір біля чуми.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12533
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:56

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...

Да уж, так никаких звр надолго не хватит

А Япония 950 млн налила и все покрыла это типа не в счёт?

Это на пару дней нбу тупо слить хватит, тоже мне, сумма.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 604
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:00

  Victor8 написав:
  копейка написав: Подібного масштабу?
Допомога з США
«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав Кулеба.

Эта новость в меньшей степени, но тоже влияет.
А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.

Вважаю, що основний момент для ключової роботи не лише тимчасового перепочинку - "з перегляду та відстрочки", а за максимальним ефектом - "списання боргу країни" у зв'язку з військовими діями втрачено. З перспективою на майбутнє потрібно було ставити за мету позбавити країну від боргів для подальшого можливого ефективного зростання економіки. І для цього чиновники мали майже два роки, де Україна виглядала досить ефективно, хай навіть із деякою часткою емпіричності.
Але, звичайно, варто було практичніше формувати в уряді більш здорове ставлення до отриманих коштів і моделювати різні фінансові сценарії.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 650
З нами з: 31.07.19
Подякував: 416 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11043110441104511046>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, zerocool і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3347, 3348, 3349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33480 36612876
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 08:59
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13102436
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7977 23064382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 гру, 2023 20:58
h8_Sharhan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.