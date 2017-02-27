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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:26
asti написав:
Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...
Да уж, так никаких звр надолго не хватит
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75stasstas75
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:59
75stasstas75 написав: asti написав:
Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...
Да уж, так никаких звр надолго не хватит
зато який клас гри, НБУ з покерфейсом зливає ярд в ТИЖДЕНЬ
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 22 гру, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:10
flyman написав: 75stasstas75 написав: asti написав:
Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...
Да уж, так никаких звр надолго не хватит
зато який клас гри, НБУ з покерфейсом зливає ярд в місяць
В ТИЖДЕНЬ, ХЛОПЧЕ, В ТИЖДЕНЬ...
Востаннє редагувалось asti
в П'ят 22 гру, 2023 20:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:20
75stasstas75 написав: asti написав:
Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...
Да уж, так никаких звр надолго не хватит
А Япония 950 млн налила и все покрыла это типа не в счёт? А мораторий на выплату долгов до 2027 это не в счёт?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:33
Victor8 написав: копейка написав:
Подібного масштабу?Допомога з США
«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав Кулеба.
Эта новость в меньшей степени, но тоже влияет.
А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.
Эта договоренность просто бомба. Нам идут на уступки, финишем будет списание долгов. Ещё и 300 млрд от Рашки выпишут.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:34
75stasstas75 написав: asti написав:
Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...
Да уж, так никаких звр надолго не хватит
А на довго й не треба, до свят повитрушувати доларові матраци і вистарчить. Завжди перед святами гривня укріплялася.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:23
Zebra
І по 10 млн на брата нам всім поділять. Кишені треба терміново дошивати більші.
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zzz007
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:30
zzz007 написав:Zebra
І по 10 млн на брата нам всім поділять. Кишені треба терміново дошивати більші.
Ми вже живемо краще ніж до війни. Я не можу вільно з 16 годин по своєму обласному центру пересуватися. Постійні тянучки. Припаркуватися важко навіть у дворі. Зупініть цей пір біля чуми.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:56
Zebra написав: 75stasstas75 написав: asti написав:
Судя по анализу ликвидности НБУ слил за неделю примерно 920-930 млн долларов! Верной дорогой идете товарищи...
Да уж, так никаких звр надолго не хватит
А Япония 950 млн налила и все покрыла это типа не в счёт?
Это на пару дней нбу тупо слить хватит, тоже мне, сумма.
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75stasstas75
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:00
Victor8 написав: копейка написав:
Подібного масштабу?Допомога з США
«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення», — сказав Кулеба.
Эта новость в меньшей степени, но тоже влияет.
А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.
Вважаю, що основний момент для ключової роботи не лише тимчасового перепочинку - "з перегляду та відстрочки", а за максимальним ефектом - "списання боргу країни" у зв'язку з військовими діями втрачено. З перспективою на майбутнє потрібно було ставити за мету позбавити країну від боргів для подальшого можливого ефективного зростання економіки. І для цього чиновники мали майже два роки, де Україна виглядала досить ефективно, хай навіть із деякою часткою емпіричності.
Але, звичайно, варто було практичніше формувати в уряді більш здорове ставлення до отриманих коштів і моделювати різні фінансові сценарії.
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копейка
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