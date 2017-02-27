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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11043110441104511046
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:37

  Zebra написав:
  Victor8 написав:А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.

Эта договоренность просто бомба. Нам идут на уступки, финишем будет списание долгов. Ещё и 300 млрд от Рашки выпишут.

Все, що зараз отримано, це хороша міна при поганій грі, де поточний уряд просто переніс свої зобов'язання в майбутнє. У цьому їм немає рівних – у театральності.
Подібний факт призведе до постулату, що історично склався, - про безглуздість попередників. А переважна більшість платників податків в подальшому отримають риторику про "затягнуті пояси" так само затверджену в історичний постулат.
Результат буде досить скрутний, але судячи з подібної домовленості - зараз на тлі блокування допомоги, ситуація аж ніяк не делікатніша, тому й здійснено подібне боргове рокірування.
Важливо зауважити, що можливість моменту швидкоплинна та його делікатність у майбутньому різко межує з важливістю утримання презентабельних крісел у теперішньому.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:41

  копейка написав:
  Zebra написав:
  Victor8 написав:А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.

Эта договоренность просто бомба. Нам идут на уступки, финишем будет списание долгов. Ещё и 300 млрд от Рашки выпишут.

Все, що зараз отримано, це хороша міна при поганій грі, де поточний уряд просто переніс свої зобов'язання в майбутнє. У цьому їм немає рівних – у театральності.
Подібний факт призведе до постулату, що історично склався, - про безглуздість попередників. А переважна більшість платників податків в подальшому отримають риторику про "затягнуті пояси" так само затверджену в історичний постулат.
Результат буде досить скрутний, але судячи з подібної домовленості - зараз на тлі блокування допомоги, ситуація аж ніяк не делікатніша, тому й здійснено подібне боргове рокірування.
Важливо зауважити, що можливість моменту швидкоплинна та його делікатність у майбутньому різко межує з важливістю утримання презентабельних крісел у теперішньому.

Нам запропонують списання левової частки боргів, в обмін на мирний план. Це все буде пакетом.
Zebra
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