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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:37
Zebra написав: Victor8 написав:
А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.
Эта договоренность просто бомба. Нам идут на уступки, финишем будет списание долгов. Ещё и 300 млрд от Рашки выпишут.
Все, що зараз отримано, це хороша міна при поганій грі, де поточний уряд просто переніс свої зобов'язання в майбутнє. У цьому їм немає рівних – у театральності.
Подібний факт призведе до постулату, що історично склався, - про безглуздість попередників. А переважна більшість платників податків в подальшому отримають риторику про "затягнуті пояси" так само затверджену в історичний постулат.
Результат буде досить скрутний, але судячи з подібної домовленості - зараз на тлі блокування допомоги, ситуація аж ніяк не делікатніша, тому й здійснено подібне боргове рокірування.
Важливо зауважити, що можливість моменту швидкоплинна та його делікатність у майбутньому різко межує з важливістю утримання презентабельних крісел у теперішньому.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:41
копейка написав: Zebra написав: Victor8 написав:
А вот самая главная (или, одна из главных) - это новые договоренности с G7 + Парижский Клуб.
Эта договоренность просто бомба. Нам идут на уступки, финишем будет списание долгов. Ещё и 300 млрд от Рашки выпишут.
Все, що зараз отримано, це хороша міна при поганій грі, де поточний уряд просто переніс свої зобов'язання в майбутнє. У цьому їм немає рівних – у театральності.
Подібний факт призведе до постулату, що історично склався, - про безглуздість попередників. А переважна більшість платників податків в подальшому отримають риторику про "затягнуті пояси" так само затверджену в історичний постулат.
Результат буде досить скрутний, але судячи з подібної домовленості - зараз на тлі блокування допомоги, ситуація аж ніяк не делікатніша, тому й здійснено подібне боргове рокірування.
Важливо зауважити, що можливість моменту швидкоплинна та його делікатність у майбутньому різко межує з важливістю утримання презентабельних крісел у теперішньому.
Нам запропонують списання левової частки боргів, в обмін на мирний план. Це все буде пакетом.
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