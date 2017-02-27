Все, що зараз отримано, це хороша міна при поганій грі, де поточний уряд просто переніс свої зобов'язання в майбутнє. У цьому їм немає рівних – у театральності.
Подібний факт призведе до постулату, що історично склався, - про безглуздість попередників. А переважна більшість платників податків в подальшому отримають риторику про "затягнуті пояси" так само затверджену в історичний постулат.
Результат буде досить скрутний, але судячи з подібної домовленості - зараз на тлі блокування допомоги, ситуація аж ніяк не делікатніша, тому й здійснено подібне боргове рокірування.
Важливо зауважити, що можливість моменту швидкоплинна та його делікатність у майбутньому різко межує з важливістю утримання презентабельних крісел у теперішньому.