RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11044110451104611047>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 09:43

  Shaman написав:
Цікаво, можна це вважати національною рисою чи все-таки подібні товаріші заслуговують на засудження?

що ви все евфемізмами пишете? напишіть вже прямо. чи тоді нема про що писати? :D[/quote]
Доброго ранку.
Овва.
Вам розжували і до рота поклали. А ви натомість вдаєтесь до софістичних трюків)
Не переймайтеся, до вас особисто я нічого не маю. Пересічний розум то не є гріх.
Вірите - кожного ранку сам себе так заспокоюю)
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:34

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:
Навуходоносор
...
Цікаво, можна це вважати національною рисою чи все-таки подібні товаріші заслуговують на засудження?

що ви все евфемізмами пишете? напишіть вже прямо. чи тоді нема про що писати? :D

Доброго ранку.
Овва.
Вам розжували і до рота поклали. А ви натомість вдаєтесь до софістичних трюків)
Не переймайтеся, до вас особисто я нічого не маю. Пересічний розум то не є гріх.
Вірите - кожного ранку сам себе так заспокоюю)

покажіть будь-ласка, де розжували. мені не важко перепитати :D бо ви описали якусь загальну історію. назвіть персоналії, щоб можна було зрозуміти, чи має це відношення до форуму, чи це так просто філософське ессе.

бо фраза - "Вам розжували і до рота поклали", але цього не зробили - це й є такий собі різновид софізму ;)

на форумі мало людей, які розуміють доволі складний механізм державних фінансів, але багато тих, хто намагається робити прогнози на одному-двух факторах, які на поверхні. що явно недостатньо.

вже озвучував факт, що ті, хто розбирається, розуміють складність процесів й утримуються від лінійних прогнозів. можна хіба що оцінити - курс завищений, занижений - й то це трохи умовність. відповідно, якщо курс значно завищений/занижений то є загальний напрям руху, який може спрацювати при невеличких інших факторах.

на поточний момент курс долара занижений. причина - емісія 2022. оце основний фактор, який сильно впливає на багато рухів НБУ ті мінфіну.

другий фактор з протилежним знаком - це розмір іноземної допомоги. сам по собі це не ринковий фактор, але який дозволяє НБУ впевнено керувати курсом, згідно власних думок, не зважаючи на економічні фактори. поки що. бо дуже вірогідно, що поточні затримки з затвердженням допомоги стали тією причиною, що очільники НБУ змінили методику керування курсом. або керівники цих очільників поміняли думку.

й головне, не думайте, що серед нашого керівництва багато спеціалістів, які добре знаються на державних фінансах. вони слухають різних людей, а там є й технократи, а є умовні Zebra, а є просто популісти які люблять поговорити. й дуже розповсюджено, що прислухаються не до тих, хто каже реальні речі, а до тих, хто впевнено щось каже, хоча це й маячня.

теж таке собі ессе 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 29.09.19
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк за тиждень з 18 по 22 грудня на міжбанківському валютному ринку продав 978,4 млн доларів і купив 1,13 млн доларів.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/24/708065/
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 22.05.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:53

Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:
Національний банк за тиждень з 18 по 22 грудня на міжбанківському валютному ринку продав 978,4 млн доларів і купив 1,13 млн доларів.
Ого! Даже больше чем я ожидал))
Хорошо девка гуляла...
asti
 
Повідомлень: 3586
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:18

Все буде добре!©

Христос Рождається!

Бажаю всім мирного неба над головою!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5664
З нами з: 18.03.21
Подякував: 215 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зеову поперло догори
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9370
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:04

  Investor_K написав:Зеову поперло догори

Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine на підтримку соціальної сфе

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-otr ... lnoi-sfery
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21366
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3320 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:11

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Зеову поперло догори

Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine на підтримку соціальної сфе

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-otr ... lnoi-sfery

Деньги перестатут давать говорили они...
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12538
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:12

  Investor_K написав:Зеову поперло догори

Кому-то очень сильно припекло срочно купить валюту...
Именно в 2023 году :D
На 2024 - переносить нельзя. Так как вопрос крайне срочный... :mrgreen:
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 741
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:15

  Victor8 написав:
  Investor_K написав:Зеову поперло догори

Кому-то очень сильно припекло срочно купить валюту...
Именно в 2023 году :D
На 2024 - переносить нельзя. Так как вопрос крайне срочный... :mrgreen:

новостной фон хороший.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21366
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3320 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11044110451104611047>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper, moveton, ramzes4, Zebra і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3347, 3348, 3349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33482 36622579
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 23:24
Rack
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23071893
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13109552
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.