Додано: Суб 23 гру, 2023 10:34

Навуходоносор написав: Shaman написав: Навуходоносор

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Цікаво, можна це вважати національною рисою чи все-таки подібні товаріші заслуговують на засудження?

що ви все евфемізмами пишете? напишіть вже прямо. чи тоді нема про що писати? що ви все евфемізмами пишете? напишіть вже прямо. чи тоді нема про що писати?

Доброго ранку.

Овва.

Вам розжували і до рота поклали. А ви натомість вдаєтесь до софістичних трюків)

Не переймайтеся, до вас особисто я нічого не маю. Пересічний розум то не є гріх.

Вірите - кожного ранку сам себе так заспокоюю) Доброго ранку.Овва.Вам розжували і до рота поклали. А ви натомість вдаєтесь до софістичних трюків)Не переймайтеся, до вас особисто я нічого не маю. Пересічний розум то не є гріх.Вірите - кожного ранку сам себе так заспокоюю)

покажіть будь-ласка, де розжували. мені не важко перепитатибо ви описали якусь загальну історію. назвіть персоналії, щоб можна було зрозуміти, чи має це відношення до форуму, чи це так просто філософське ессе.бо фраза - "Вам розжували і до рота поклали", але цього не зробили - це й є такий собі різновид софізмуна форумі мало людей, які розуміють доволі складний механізм державних фінансів, але багато тих, хто намагається робити прогнози на одному-двух факторах, які на поверхні. що явно недостатньо.вже озвучував факт, що ті, хто розбирається, розуміють складність процесів й утримуються від лінійних прогнозів. можна хіба що оцінити - курс завищений, занижений - й то це трохи умовність. відповідно, якщо курс значно завищений/занижений то є загальний напрям руху, який може спрацювати при невеличких інших факторах.на поточний момент курс долара занижений. причина - емісія 2022. оце основний фактор, який сильно впливає на багато рухів НБУ ті мінфіну.другий фактор з протилежним знаком - це розмір іноземної допомоги. сам по собі це не ринковий фактор, але який дозволяє НБУ впевнено керувати курсом, згідно власних думок, не зважаючи на економічні фактори. поки що. бо дуже вірогідно, що поточні затримки з затвердженням допомоги стали тією причиною, що очільники НБУ змінили методику керування курсом. або керівники цих очільників поміняли думку.й головне, не думайте, що серед нашого керівництва багато спеціалістів, які добре знаються на державних фінансах. вони слухають різних людей, а там є й технократи, а є умовні, а є просто популісти які люблять поговорити. й дуже розповсюджено, що прислухаються не до тих, хто каже реальні речі, а до тих, хто впевнено щось каже, хоча це й маячня.теж таке собі ессе