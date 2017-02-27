|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:19
У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12538
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:20
Zebra написав:
У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21366
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2339 раз.
- Подякували: 3320 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:33
головне, зебра, нікуди не счезай з цього форуму, коли в 2024 році курс доляра буде 43.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33482
|36622582
|
Суб 23 гру, 2023 23:24
Rack
|
|7978
|23071897
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13109558
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|