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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11044110451104611047
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:20

  Zebra написав:У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.

наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

головне, зебра, нікуди не счезай з цього форуму, коли в 2024 році курс доляра буде 43.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:48

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Зеову поперло догори

Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine на підтримку соціальної сфе

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-otr ... lnoi-sfery

на тиждень вистачить
bamper
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