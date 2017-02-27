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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:19
У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
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Zebra
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Додано: Пон 25 гру, 2023 13:20
Zebra написав:
У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 25 гру, 2023 13:33
головне, зебра, нікуди не счезай з цього форуму, коли в 2024 році курс доляра буде 43.
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Yuri_61
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Додано: Пон 25 гру, 2023 14:00
vitaliiangel написав: Zebra написав:
У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
Если бы ждали, курс уже бы на 39 долетел. А так получается продавцы на наличке есть, раз спред между МБ и улицей сократился до неприличия.
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Zebra
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Додано: Пон 25 гру, 2023 14:07
vitaliiangel написав:
все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
кто ждьот? гривни в обменках мало...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 14:23
Zebra написав: vitaliiangel написав: Zebra написав:
У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
Если бы ждали, курс уже бы на 39 долетел. А так получается продавцы на наличке
есть, раз спред между МБ и улицей сократился до неприличия.
Є. банки, що купують на міжбанку по поки що дешевому курсу
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Shaman
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