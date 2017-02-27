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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11044110451104611047
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:20

  Zebra написав:У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.

наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

головне, зебра, нікуди не счезай з цього форуму, коли в 2024 році курс доляра буде 43.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:48

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Зеову поперло догори

Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine на підтримку соціальної сфе

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-otr ... lnoi-sfery

на тиждень вистачить
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:00

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.

наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.

Если бы ждали, курс уже бы на 39 долетел. А так получается продавцы на наличке есть, раз спред между МБ и улицей сократился до неприличия.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:07

  vitaliiangel написав: все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
кто ждьот? гривни в обменках мало... 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:23

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.

наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.

Если бы ждали, курс уже бы на 39 долетел. А так получается продавцы на наличке есть, раз спред между МБ и улицей сократился до неприличия.

Є. банки, що купують на міжбанку по поки що дешевому курсу
Shaman
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